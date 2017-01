FWV: Neubaugebiet für junge Familien

"Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und genauso schnell verändern sich auch die Rahmenbedingungen. So stellt sich unser Haushalt 2017 besser dar als zunächst angenommen", betonte Gabi Horn. Die FWV-Fraktionssprecherin stellte klar, dass für die Freien Wähler bei allen Überlegungen die Frage der Finanzierbarkeit Priorität habe. Aus diesem Verantwortungsgefühl heraus seien die Entscheidungen getroffen worden. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die Sanierung und Aufwertung der Schulen, die Kinderbetreuung, öffentliches W-lan an wichtigen Punkten auf Initiative der FWV, Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) sowie Bebauung am Messplatz und Unterstützung der Vereine, auch vor dem Hintergrund der Integration.

Gabi Horn betonte, dass Personen in der Anschlussunterbringung Wohnraum zur Verfügung gestellt werden müsse. Als eine wichtige Aufgabe sehen die Freien Wähler aber auch die Notwendigkeit, Wohnraum für junge Familien zu schaffen: "Ähnlich wie in den um uns liegenden Gemeinden sollten auch wir ein Neubaugebiet ausweisen, um jungen Familien Grundstücke anbieten zu können."

Beim Blick auf die Stadtwerke meinte Gabi Horn, dass mit der Einführung der Fernwärme als weiteres Standbein ein guter Schachzug gelungen sei: "Insgesamt können wir mit unseren Stadtwerken - klein, aber fein - sehr zufrieden sein." Probleme bereite aber nach wie vor das Freizeitbad Aquadrom. hs