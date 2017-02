Garde verleiht ihren Verdienstorden in Gold

Gleich vier verdiente Mitglieder der HCG-Tanzsportabteilung wurden bei der Prunksitzung mit dem Gardeverdienstorden in Gold ausgezeichnet. Gardeministerin Melanie Vogel rief Kerstin Dervishaj, Nadine Ultes und ihre Schwester Nina Vogel auf die Bühne.

Alle drei Geehrten traten 1991 der HCG bei und sind immer noch aktive Tänzerinnen. Kerstin Dervishaj begann mit zehn Jahren in der Jugendgarde und durchlief alle Altersklassen. Auch als Betreuerin war sie für die Aktivengarde tätig. Nadine Ultes tanzt ab ihrem 14. Lebensjahr in den Garden des Vereins. Sie trainierte zeitweise die Jugendgarde und ist Betreuerin bei den Aktiven.

Nina Vogel startete ihre Tanzkarriere mit vier Jahren. Das ehemalige Tanzmariechen der HCG bestritt in der Jugend erfolgreich Turniere. Sie war badische Meisterin und vertrat die Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft bei süddeutschen und deutschen Meisterschaften. Nina Vogel ist Trägerin des Goldenen Vlies und in der Aktivengarde als Tänzerin und Betreuerin aktiv.

Melanie Vogel selbst wurde von der HCG-Vorsitzenden Sabine Kern geehrt. Sie ist seit 24 Jahren in der HCG als Tänzerin und seit über elf Jahren als Trainerin aktiv. In der Kampagne 2013/14 war Melanie Vogel Prinzessin. Vom Thron wechselte die dann auch gleich in den Elferrat der Karnevalsgesellschaft. hs