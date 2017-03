Gemeinsam spielen, lachen und am Lagerfeuer sitzen

Die evangelische Kirchengemeinde bietet im ersten Halbjahr zwei Freizeiten für Kinder an. Die eine führt vom 23. bis 25 Juni nach Ober-Mumbach und ist für Kinder von sechs bis neun Jahren geeignet, die andere, eine "10plus-Freizeit", ist für Kinder im Alter von neun und zehn Jahren geeignet und findet vom 19. bis 21. Mai in Brandmatt im Schwarzwald statt.

Beide Freizeiten finden in Freizeithäusern statt, die Kinderfreizeit im Markusheim in Ober-Mumbach und die 10plus-Freizeit im Landheim Brandmatt im nördlichen Schwarzwald; also ideal um durch Wald und Wiesen zu streifen, am Lagerfeuer zu sitzen, Stockbrot über der heißen Glut zu backen, zu spielen und basteln, fetzige Lieder zu singen und vieles mehr.

Die Jugendfreizeit für 13- bis 17-Jährige findet vom 23. August bis 4. September in Grau d´Agde in Südfrankreich statt.

An der Mittelmeerküste des Golfe du Lion, etwa auf halber Strecke zwischen den Städten Montpellier und Narbonne, liegt die Hafenstadt Agde. Nur wenige Kilometer entfernt liegt der Campingplatz zwischen Sandstrand mit Dünenvegetation und dem Fluss Hérault, in einem über zweihundert Jahre alten Pinienwald. Der lange Sandstrand und das Meer laden zum Baden, Sonnetanken und zu verschiedenen Wasseraktivitäten ein.

Workshops von kreativ, sportlich, zum Wohlfühlen bis hin zu lebensnahen Gesprächsthemen, ein Ausflug in die mittelalterliche Stadt Carcassonne und vieles mehr versprechen ein abwechslungsreiches Programm.

Nähere Auskünfte erteilt Gemeindediakon Reinhold Weber, Telefon 06205/2 08 44 60. zg