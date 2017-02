Gemüse, das sich anpasst

Hallo Kinder! Wer glaubt, im Winter wachse kein Gemüse, der hat weit gefehlt. Besonders sogenannte Kreuzblütler (auch Kreuzblütengewächse) kommen mit Kälte hervorragend zurecht. Kreuzblütler sind eine Pflanzenfamilie, zu der zwischen 300 und 420 Gattungen mit bis zu 4100 Arten zählen, von denen viele für die Landwirtschaft von großer Bedeutung sind. Dazu zählt zum Beispiel Weiß- und Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl oder Kohlrabi. Auch Senf, Meerrettich, Wasabi und Raps gehören zu Kreuzblütengewächsen. Die ersten Arten entstanden etwa vor 37 Millionen Jahren in einem warmen und feuchten Klima. Doch mit der Zeit passten sich diese auch an kältere Temperaturen an. Kreuzblütler gibt es demnach weltweit in richtig frostigen Gebieten, aber auch da, wo es warm ist, zum Beispiel in den Tropen. Sie heißen übrigens Kreuzblütler, weil sie meist vier weiße oder gelbe Blütenblätter haben, die kreuzweise angeordnet sind.