Geplante Unterkünfte sorgen für Ängste

Zähringer Straße: Der dort mögliche Wohnbau in zweiter Reihe könnte mit der Stirnseite an die Garagen des benachbarten Polizeirevieres in der Werderstraße stoßen.

Viele Informationen und Emotionen beinhaltete die Veranstaltung der Stadt zum Thema Ausgestaltung sozialen Wohnraums. Die Kommune präsentierte den weit über 100 interessierten Bürgern in der Stadthalle mögliche Konzepte zur Entwicklung von vier Standorten für sozialen Wohnungsbau: Birkenallee, Hubäckerring, Eichendorffplatz und Zähringerstraße. Oberbürgermeister Dieter Gummer verwies den Abend über wiederholt darauf hin, dass die Stadt eine Pflicht habe und diese erfüllen werde. Es geht um die Unterbringung von drei Zielgruppen: Flüchtlinge (Familiennachzug), Obdachlose und bezahlbarer Wohnraum für Sozialschwache.

In der zuweilen sehr emotionalen Diskussion waren Obdachlose und sozial schwache Menschen kaum mehr ein Thema. Es ging um die Unterbringung von Flüchtlingen. Und hier äußerten Besucher ihre Ängste. Einige sahen den Wert ihrer Immobilie drastisch fallen, wenn eine Unterkunft für Flüchtlinge direkt in die Nachbarschaft käme, andere haben Angst um ihre Kinder, sollten junge Männer konzentriert vor der eigenen Haustür einquartiert werden.

Vor der ausführlichen Diskussion gab's zunächst einmal eine Menge an Informationen. OB Gummer verwies auf den frühen Zeitpunkt der Informationsveranstaltung und brachte zum Ausdruck, dass noch keine Maßnahmenentscheidung getroffen worden sei: "Es gibt Überlegungen, was man machen kann, aber noch keine Festlegung." Die Nachfrage nach Wohnraum sei jedoch enorm hoch. Es hätten sich vier Standorte herauskristallisiert. Dort seien Neubauten möglich.

Chancen für Hockenheim

Martin Joos von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE) sah Hockenheim mit Blick auf den Zukunftsatlas voller Chancen. Der Rhein-Neckar-Kreis liege im bundesweiten Standortranking auf Platz 31 von allen 402 Kreisen und kreisfreien Städten. Hockenheim, so Joos, werde den Prognosen zufolge bis 2020 um vier Prozent wachsen. Die Stadt habe also Bedarf an Wohnungen. Diesen führte Joos nicht nur auf den Zuzug in den vergangenen Monaten zurück. Er habe sich schon lange abgezeichnet. Die Flüchtlinge seien nur der große Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Nach Angaben des KE-Vertreters gehöre die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu den wichtigsten Aufgaben kommunaler Daseinsfürsorge. Joos: "Die Wohnung von morgen dient heute beispielsweise der Aufnahme von Flüchtlingen und unterstützt deren Integration in unsere Gesellschaft. Sie bietet keine ,Flüchtlingsarchitektur', sondern Qualität im Kern bei Reduktion auf die erforderlichen Elemente eines würdigen Wohnens. Sie ist flexibel ausgelegt und aufrüstbar für die Anforderungen von morgen, lässt sich heute wirtschaftlich errichten und ist als nachhaltige Lösung ihren heutigen Aufwand wert." Martin Joos ließ keinen Zweifel daran, dass die Sache zügig angegangen werden muss, wenn Ende des Jahres neuer Wohnraum zur Verfügung stehen soll.

Bedarf für 125 Personen

Für wen der Wohnraum benötigt wird, machte Gerhard Weber vom Fachbereich Bauen und Wohnen deutlich. In Hockenheim gibt es derzeit 104 Obdachlose. Alle seien untergebracht: 85 Personen in 28 städtischen Wohnungen, fünf Menschen in der Ringstraße 1 und 14 Obdachlose im Hofweg 15 (alte Containeranlage).

Im Zuge der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen seien rund 70 Personen untergebracht, die meisten davon im Pfälzer Ring 20. Bis Ende des Jahres habe Hockenheim mit insgesamt 199 Zuweisungen zu rechnen. Abzüglich der noch offenen Plätze entsteht ein Bedarf für rund 125 Personen.

Die einzelnen Standorte

Wo diese untergebracht werden könnten, erläuterte Gebhard Morscher von der Stadt (Bereich Sonderprojekte). Er stellt die vier Standorte und die dort möglichen Bauvarianten vor.

Auf einem 1219 Quadratmeter großen Grundstück in der Birkenallee können zweigeschossige Häuser sowohl entlang der Straße (324 Quadratmeter Gebäudegrundfläche) als auch in Winkelform (412 Quadratmeter) entstehen.