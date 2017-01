Gesang zieht Prinzessinnen auf die Bühne

Hockenheim. Rund 300 Gäste von befreundeten Vereinen, Senatoren und Konsule sowie Sponsoren begrüßten Vorsitzende Jeanette Huck und Präsident Frank Ziegler zum Ordensfest des Carneval-Clubs Blau-Weiss im Saal der HSV-Halle. Bereits der Einmarsch der Elferräte und Aktiven brachte mit der musikalischen Einstimmung von Danny Wehnes sowie Licht und Technik durch Elferrat Stefan Gauch und Beisitzer Kay-Dennis Kuschke tolle Stimmung in den Saal, heißt es in einer Pressemitteilung des CC Blau-Weiss .

Für den erkrankten Ehrenpräsidenten und neuen Träger des Goldenen Löwen mit Brillant, Uwe Bär, der für seine Arbeit im Verein gewürdigt werden sollte, nahm dessen Gattin Waltraud Bär einen Blumenstrauß entgegen. Bärs Auszeichnung soll bei der Prunksitzung am 4. Februar im Gemeindezentrum St. Christophorus nachgeholt werden.

Schriftführerin Carina Weber stellte das Objekt des Abends, den Jahresorden für die Kampagne 2016/17, vor. Danach nahm der Abend Fahrt auf. Sieben Runden für die 45 Vereine zum Ordenstausch waren notwendig, damit Jeanette Huck und Frank Ziegler gemeinsam die Schmuckstücke an Frau und Mann bringen konnten.

Tanzabteilungen zeigen Können

Die Ordensrunden wurden bestens unterstützt durch die Technik, die es verstand, die Ordenstauschrunden mit flotter Musik zu untermalen, so dass die Aktiven auf der Bühne ihren Spaß hatten, teilen die Blau-Weissen mit. Zwischen den Ordensrunden waren die Aktiven der Tanzabteilungen gefordert, um das Publikum mit ihren Auftritten zu unterhalten. Es begannen die Tänzerinnen der Minigarde mit einem Showtanz als lustige Clowns.

Als Gastgeschenk des Karnevalvereins "Käskuche" Reilingen tanzten Jugendmariechen Vanessa Klebert, trainiert von Sandra und Sabine Willing, sowie Jugendmariechen Lavinia Brox, trainiert von Melanie Lajtos.

Ein weiteres Gastgeschenk war der Tanz des Jugendtanzmariechens Angelika Funk, trainiert von Sandra Wolf von der Neckargemünder Karnevals-Gesellschaft. Weitere tänzerische Auftritte zeigten mit ihren von Verena Bittner einstudierten Gardetänzen die Juniorengarde und Aktivengarde des CC Blau-Weiss.

Ein besonderer Höhepunkt, der den Saal in beste Stimmung brachte, war der Auftritt der Ex-Tollität der Karnevalsgesellchaft Astoria Störche Walldorf. Katharina Lundschien mischte mit ihren Gesangseinlagen das Publikum so richtig auf, so dass es die Prinzessinnen nicht mehr auf ihren Plätzen hielt und sie auf der Bühne zu den Liedern tanzten.

Die Ehrungen der eigenen Aktiven kamen nicht zu kurz. So erhielt die Vereinsauszeichnung in Silber Gabi Mößner, mit dem goldenen Vlies wurden Barbara Mühlfeld und Bianca Steinmann für ihre langjährige, tatkräftige Unterstützung innerhalb des Vereines ausgezeichnet. Auch die Senatoren und Konsule erhielten aus den Händen von Jeanette Huck und Frank Ziegler den Jahresorden des Vereins.

Dank für neue Trainingsanzüge

Ein besonderer Dank galt den Sponsoren der neuen Trainingsanzüge für die Aktiven der Garden. So erhielten eine Bildcollage mit den Garden die Firma Braun Clean, vertreten durch Dirk Steinmann, die Druckerei Vetter mit Jochen Vetter, die Firma Heizung-Sanitär Santo Helder, Stickpoint Lauer mit Susanne Lauer und die Firma Ziegler Grabmale vertreten durch Frank Ziegler.

Alle 16 Vereine des Narrenringes waren anwesend. Wolfgang Eichhorn, Ehrenpräsident des Plankstätter Carneval-Clubs, übernahm die Dankesworte für den Narrenring, nachdem die Prinzenpaare und Prinzessinnen ihr Motto zur Kampagne vorgetragen hatten.

Eichhorn bedankte sich auch für ihre Tätigkeiten in ihren Vereinen sowie bei allen neuen Löwenträgern des Narrenringes und beim neuen Träger des Löwen mit Brillant, Uwe Bär. ub