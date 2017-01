Geschichte als Dorfentwicklung

Der Name ist Programm: Werner Koczwara präsentiert "eine Handvoll Trollinger". © privat

Der Kabarettist Werner Koczwara beweist immer wieder, dass auch Auftritte in "Oxford-Schwäbisch" bundesweit verständlich sind. Besonders strittige Begriffe erläutert er in einem Sprachkurs. Diese humoristischen Fähigkeiten präsentiert Werner Koczwara mit "Für eine Handvoll Trollinger" am Samstag, 4. Februar, 20 Uhr, im Pumpwerk.

Darin vergleicht er Deutschland mit einem kleinen bekannten gallischen Dorf, das erbitterten Widerstand gegen die Römer leistet. Nun kommt ein neues Dorf mit sympathischen Verrückten hinzu.

Dorfgeschichte voller Pointen

Werner Koczwara erzählt die Geschichte dieses Dorfes. Er umreißt einen Zeitraum von 60 Jahren deutscher Entwicklung. Dabei geht er über Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung bis zur Flüchtlingskrise der Gegenwart. Das alles wird mit einer großen Pointendichte abgearbeitet. Ein kabarettistisch tief schürfendes und dabei ungemein komisches Programm.

Der Kabarettist und Juristen-Schreck Werner Koczwara war zuletzt im vergangenen März mit seinem Programm "Einer flog übers Ordnungsamt" im Pumpwerk zu Gast.

Karten für 20 Euro sind an allen Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle (Telefon 06205/ 2 11 90), im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 erhältlich. Auf der Internetseite www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten auch online bestellt werden. zg