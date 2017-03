Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte am Dienstag, 21. März, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses einen Vortrag zum Thema "Der Kraichgau: wechselvolle und faszinierende Vergangenheit. Vom "Homo heidelbergensis bis zur TSG Hoffenheim". Referent ist Thomas Adam.

"Einfallstor und offener Durchgangsraum, Grenzregion und Schmelztiegel, Vakuum, Zankapfel, Schlachtfeld - eine Gegend, zu der untrennbar das Trennende gehört", so beschreibt der Referent, Museumsleiter in Bruchsal, den Kraichgau, der gerade durch seine Lage inmitten der beiden Mittelgebirge über viele Jahrhunderte hin seine doch sehr eigene Prägung erhalten hat. Vom Homo heidelbergensis, dem ältesten Menschenfund in Deutschland, bis zum Einzug des Kraichgaus in die Fußball-Bundesliga mit der TSG 1899 Hoffenheim spannt er den Bogen für seine "kleine Geschichte des Kraichgaus". zg