Gesellschaftspolitische Wende gefordert

In der Veranstaltungsreihe "Bürger fragen - Politiker antworten" der Initiative Aufbruch 2016 stellte sich Dr. Thomas Jahn im Stadthallenrestaurant "Rondeau" den Fragen der Bürger. Alexander Mitsch vom Sprecherrat stellte zu Beginn die Intention und Aktivitäten der Gruppierung vor. Es gehe darum, die Probleme und Gefahren der unkontrollierten Masseneinwanderung kritisch zu beleuchten und die Politik zu einer Wende in der Flüchtlingspolitik zu bewegen.

Dr. Guido Schneider sprach einführend über das Urlaubserlebnis eines unkontrollierten Grenzübertritts vom schweizerischen Kreuzlingen nach Konstanz, dem dann aber eine massive Sicherheitskontrolle auf dem Stadtfest folgte. Wer also seine Grenzen nicht schützen wolle, der müsse wohl seine Volksfeste, Weihnachtsmärkte und Silvesterparties unter massiven Polizeischutz stellen, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation.

Dr. Thomas Jahn stellte sich zunächst als Begründer des "Konservativen Aufbruchs" und Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtparlament von Kaufbeuren vor und beschrieb die Ziele seiner inzwischen bundesweit aktiven Organisation. Es gelte, einen grundsätzlichen Wechsel der politischen Grundlagen herbeizuführen, wenn nicht auch noch die letzten Reste der Errungenschaften von fast 70 Jahren Bundesrepublik in den Merkel-Jahren verspielt werden sollten. Grundsätzlich sollen die Bürger, die durch Steuern den Politikapparat und Staat finanzieren, direkter als bisher mitentscheidendürfen. Er wendet sich "gegen Berufspolitiker aller Parteifarben, die nichts mehr von den Sorgen und Nöten der Mitmenschen wissen wollen". Eine Obergrenze bei der Einwanderung hält er für sinnlos. Wenn überhaupt, dann müsse sie "nach dem jüngsten Zustrom bis auf weiteres bei Null liegen", so Jahn.

Das Grundgesetz gebiete, alle aus sicheren Drittstaaten Einreisende an der Grenze zurückzuweisen. Dieser im Jahre 1993 ausgehandelte Asylkompromiss werde von der Bundesregierung aber ignoriert, was zahlreiche Rechtsexperten, wie der ehemalige Verfassungsrichter Udo di Fabio zurecht kritisiert hätten, so Jahn laut Pressemitteilung. In der Konsequenz bleibe daher nur eine Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, das im Wege einer Anpassung an internationale Rechtsstandards durch eine institutionelle Garantie ersetzt werden müsse, um künftige Masseneinwanderungen zu unterbinden. Jahn sagt weiter: "Der Flüchtlingszuzug hat 2013 Schwung erhalten, als das Bundesverfassungsgericht jeden Asylanten mit Harz-IV-Berechtigten gleichstellte. Jahrelang arbeitende Menschen haben keinen Vorteil gegenüber Jedermann aus aller Welt. Es gibt nicht ungerechteres als Ungleiches gleich zu behandeln", so der CSU-Mann. Dabei seien nicht die Migranten schuld an der deutschen Flüchtlingsmisere, sie handelten nur opportunistisch und nutzten das Angebot. Die Bundesbehörde BAMF gehöre abgeschafft, sie habe sich nicht als Teil der Lösung sondern als Teil der Krise profiliert.

Hohe Zahl gewaltbereiter Personen

In der Fragerunde, geleitet von Dr. Gunter Zimmermann, kamen drängende Probleme zur Sprache, allen voran die Sicherheitspolitik. Als man beim G 7-Gipfeltreffen im Juni 2015 in Bayern fünf Tage lang die Grenze kontrollierte, habe man 150 Straftäter festgenommen, 80 Haftbefehle vollstreckt und 8000 Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht registriert. Wie gefährlich unkontrollierte Grenzen sind, zeigten auch die dramatisch steigenden Einbrüche und Autoaufbrüche. Neben offiziellen 800 islamistischen "Gefährdern" gebe es mittlerweile mindestens eine zehn- bis 20-fache Zahl von latent gewaltbereiten Personen aus diesem Umfeld, die mit dem vorhandenen Personal von Polizisten nicht mehr zu kontrollieren seien.

Zu dem Phänomen der kirchlich forcierten Flüchtlingshilfe warnte Dr. Jahn ausdrücklich vor einem kollektiven Zwang zur Nächstenliebe ("Wir schaffen das"). Diese habe nichts mit christlicher Ethik zu tun, da deren Basis die Freiwilligkeit sei. Ein privater Verhaltenskodex könne keineswegs die Richtlinie staatlichen Handelns sein. Er verstehe Kirchenvertreter nicht, die beim Besuch des Tempelbergs in Jerusalem ihre Kreuze ablegen, aber in ihren luxuriösen Bischofspalästen keine Flüchtlinge beherbergen wollen, heißt es in der Pressemitteilung.

Auf die Maximen des aktuellen politischen Handelns angesprochen, verwies Jahn auf die Priorität von Verantwortungsethik gegenüber dem Gemeinwesen, dem die Gesinnungsethik nachrangig sei. Weiteres Thema war die Forderung, tatsächlichen Flüchtlingen nur für den Zeitraum der Gefährdung Zuflucht zu gewähren.

Abschließend kündigte Simone Trumpf an, dass Aufbruch 2016 den Widerstand Hockenheimer Bürger gegen den geplanten Bau von Unterkünften für Migranten, ähnlich wie bei Aktionen in Bruchsal und Plankstadt, unterstützen wolle. zg