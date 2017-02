Hockenheim. Über die Notwendigkeit, sozialen und bezahlbaren Wohnraums zu schaffen, besteht in Hockenheim nach Meinung der Grünen eine grundsätzliche Übereinkunft. Es stellt sich die Frage nach möglichen und geeigneten Standorten.

Bei einem Vor-Ort-Termin am heutigen Samstag wollen der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen und die Grünen-Fraktion im Gemeinderat das Gespräch mit den Bürgern suchen. Zuhören, sich austauschen, sich vor Ort ein Bild machen und gemeinsam Vorschläge der Bürger über alternative Standorte besprechen, sind die Ziele, teilen die Grünen mit.

Folgender Ablauf ist geplant: Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Standort Birkenallee, weiter geht es ab 15.15 Uhr am Standort Hubäckerring/Albert-Einstein-Straße. Abschluss ist ab 16 Uhr am Standort Eichendorffplatz/Lessingstraße. Interessierte Bürger sind zur Teilnahme eingeladen. ah