Gigantische Live-Show von DJ Hardwell

Hockenheim. Der niederländische DJ Hardwell hat am Samstagabend den Hockenheimring im wahrsten Sinne zum Beben gebracht. Mit spektakulären Effekten und einer mitreißenden Performance begeisterte der zweimalige beste DJ der Welt beim Abschlusskonzert seiner "DJ Hardwell - We are United"-Tour die fast 40.000 euphorischen Fans. Bei Temperaturen über 34 Grad waren diese schon am frühen Nachmittag aus ganz Europa angereist und warten bis zum späten Abend geduldig auf ihren Star. Unter ihnen auch Marvin Sudermann aus Osnabrück: "Wir sind 600 Kilometer gefahren. Wenn Hardwell die Bühne betritt, fange ich immer an zu heulen", sagte der 20-jährige selbsternannte größte Hardwell-Fan der Welt. Doch bevor sein großes Idol die pyramidenartige Bühne betrat, legten erst einmal andere DJs auf.

So eröffnete Funkerman den hitzigen Nachmittag mit gut tanzbaren Dancesounds. Der 41-jährige niederländische House-DJ lies es etwas ruhiger angehen, schließlich galt es für die Besucher ihre Tanz-Kräfte gut einteilen. Anschließend brachte Kill The Buzz mit Deep House die bereits mächtig angeheizte Menge tüchtig zum Tanzen. Zum Finale setzte Kill The Buzz CO2-Kanonen und blaues Fluglametta ein, während berauschte Fans die letzten Selfies vor dem Sonnenuntergang schossen. Danach lieferte Dannic, Wegbegleiter und enger Freund von Hardwell‎, eine Show zwischen Big Room-House, Hardstyle und Progressive, die der ideale Wegbereiter für den großen Star des Abends und seine Multimedia-Show war.

Nachdem sich Dannic mit Millionen flatternder goldener Konfettischnipsel von seinem Publikum verabschiedet hat, trat dann endlich DJ Hardwell beim Abschlusskonzert seiner "We are United"-Tour an. Gebannt verdichteten sich die Mengen, die Smartphones waren zielgerichtet auf die Bühne ausgerichtet. Die erste Botschaft: Dass wir in sozialen Netzwerken jedes einzelne Detail unseres Lebens teilen,‎ muss nichts Schlechtes sein, denn dieses Vorgehen kann uns als Weltgemeinschaft in dem Vereinen, was wir sind. Neben Chart-Mashups wie von "How Deep Is Xour Love" oder "Sky Full Of Stars" feierte die Menge auch zu eigenen Hardwell-Tracks wie "Echo" frenetisch ab. Ein aufwändiger Effekt jagte den anderen, Feuerwerkskörper flogen im Minutentakt und die LED-Wände wurden zu Schaubildern von Bilderwelten, die von Pacman bis hin zu schier endlosen geometrischen Variationen einer Pyramide reichten. So gab es für die Fans schon ab den ersten Klängen kein Halten mehr. Ekstatisch sprangen die Massen zu den dynamischen Sounds ihrer Ikone - eine Huldigung umgewandelt in Bewegung. Die Botschaft des 28-jährigen Niederländers Botschaft, die Menschen mit Musik vereinen zu wollen, schien damit zum Finale seiner Tour am Ring voll aufzugehen.

Zwischen den verschiedenen Auftritten vor diesem Höhepunkt kühlten sich die Gäste an Wasserfontänen ab, tanzten munter umher und stärkten sich an einem der vielen Food-Trucks oder Essensständen mit Döner, vegetarischen Gerichten oder gebratenen Nudeln. Gleich mehrere Gruppen feierten auf dem Festival Junggesellenabschied - dafür hatten sie sich definitiv eine der größten Party der Region in 2016 ausgewählt. Nicht ganz freiwillig gekommen war zunächst die 45-jährige Selma Leicht aus Bruchsal: "Ich wurde von meinen Freundinnen mitgeschleift, aber ich bereue es nicht. Es ist einfach super geil." Nachdem bis etwa 18 Uhr nur rund 24.000 Besucher an den Hockenheimring gekommen waren, füllte sich das Gelände vor dem Auftritt des Top-Acts dann noch einmal merklich auf die erwarteten rund 40.000 an.

Auch wenn die Temperaturen zum Abend hin sanken, die Sanitäter vom ASB Baden Württemberg hatten dennoch viel zu tun. "Wir haben einige Leute mit Kreislaufproblemen, Schürfwunden und wenige Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, um Wunden nähen zu lassen", wusste Einsatzleiter Uwe Bader. Mit insgesamt 85 Kräften, darunter drei Notärzte, war das Sanitäterteam am Samstag im Einsatz.

Weniger Probleme hatte die Polizei beim Regeln des Verkehrs, so Einsatzleiter Manfred Krampfert im Griff. "Es ist alles ruhig und gut abgelaufen, es gab nur kleinere kurzzeitige Rückstaus. Der Campingplatz ist voll belegt. Bei den Taschenkontrollen gab es keine Vorfälle, Köperkontrollen führen wir jedoch nicht durch", so Krampfert am Nachmittag. Der ein oder andere werde sicher ein "Pillchen" auf das Gelände schmuggeln, "das lässt sich bei solchen Elektro-Veranstaltungen nicht vermeiden", merkte der Einsatzleiter weiter an. Auch die Hockenheimer Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften im Festival-Inneren tätig und erfrischte die Besucher mit Wasserfontänen. (kts/dkg/mme)