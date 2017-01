Gnadenlos mit kollektiver Strahlkraft

Party bis in die letzte Reihe: Beim ausverkauften Konzert von "Six Pack" jubelte jeder mit.

Wenn sich nach zweieinhalb furiosen Stunden in der Hockenheimer Stadthalle nicht nur der Lions-Präsident Remy Ruder, sondern auch 600 weitere Gäste von den Stühlen erheben, um stehende Ovationen zu spenden, muss ein ausverkauftes Haus mit den A-cappella-Größen von "Six Pack" einen furiosen Abend erlebt haben. Doch von Anfang an.

Es ist der Jumelage-Beauftragte Werner Krauß, der das Kollektiv in Schwetzingen und Mannheim erlebt, die ganz besondere Stimmung dort spürt und weiß: "Die brauchen wir in Hockenheim!" Krauß fackelt nicht lange, spricht Sänger Lars Kienle ohne Umschweife an - und macht den Termin fest.

Über solch mutige Entschlossenheit darf sich an diesem Abend nicht nur Lions-Pressechef Heinz Kuppinger, sondern jeder einzelne Gast freuen. Denn mit ihrem Jubiläumsprogramm "Tschingderassabumm" setzt das Sextett aus Bayreuth nicht nur 25 Jahren feinster akustischer Vokalkunst ein Denkmal: Hier wird vordergründig ironischer Hintersinn serviert.

Die Pointen sitzen

Der Jazzbesen rotiert schon auf dem Pizzakarton, Ennio Morricone faucht schicksalsschwer durch die Boxen - da bekommen die Guten, die Schlechten und die Hässlichen ("The Good, The Bad and The Ugly") endlich ein Gesicht! Vor Scham? Keine Spur! Die erste Pointe ist gesetzt, die Lacher kommen wie bestellt und wenn Bernd Esser sich schon in breitestem Sächsisch exponiert, sind Erich Honecker, Chile und "El Condor Pasa" doch gar nicht mehr so weit. Wer jetzt noch glauben mag, dass das nur eine grobe Arglist eines sonst seriösen Abends war: Vergessen sie's!

Diese Jungs sind schlimme Finger, verunglimpfen den "Boss Hoss"-Hit "Don't gimme that", graben längst Vergessenes ("Take it easy, altes Haus") ohne Gnade mit der Spitzhacke wieder frei und schrecken noch nicht einmal davor zurück, der bayrischen "Schickeria" ihre sexy Hüftübungen zu zeigen. Doch sie tun genau das so herrlich locker, unverkrampft und von der Leber weg, dass es zur grandiosen Freude wird.

Inszenierung nennt das ein Theater, eine stilvolle Form perfektionierter Leichtigkeit darf man in diesen 160 Minuten attestieren. Denn wenn die Tanzbeine plötzlich fliegen lernen, sich die Sänger in immer feisteren Reden an der großen Redekanzel aufziehen und die schelmischen Gassenhauer jede Minute mehr im Kontrast zu den handwerklich grandios gekonnten Arrangements stehen, muss man nicht mehr lange überlegen, warum dieses Kollektiv melodischer als "Naturally 7", mitreißender als die "Flying Pickets" und humorvoller als die "Wise Guys" agiert - ihre Show wird es bewiesen haben.

Herausragende Qualitäten

Dabei bleibt die kongeniale Symbiose von "Six Pack" das Erfolgsrezept: Selten dürfen sich vokale Pointen so innig mit vollendeten stimmlichen Qualitäten begegnen, und das hört man. Bei allem Spaß ist hier klar: Sängerisch gibt es keine Zugeständnisse. Wenn Andy Sack zu "She's the One" ganz tief in die Gefühlskiste greift, Markus Burucker zu Stings "Englishman in New York" groovt was das Zeug hält und sogar der "Beatles"-Klassiker "Because" in kollektiv-brillanter Strahlkraft aufleuchtet, berührt dieser Abend keinen Deut weniger, als er unterhält.

Das ist große Kunst und wäre da nicht Hannes Betz, der zuverlässig mit seinem Konfetti-Alarm aufwartet, man hätte doch immer wieder auch eine Träne zwischen Rührung und der nächsten schreiend lustigen Nummer im Auge. Wen will's wundern - wenn es nur eine verkorkste Übersetzung braucht, damit aus Edith Piaf ein "Liebeslied für Erich Pfaff" wird und zu Duffys "Mercy" mal eben Gotthilf für Helene Fischer einspringt, weil die hinter der Bühne vernascht wurde?

Gewinner sind die Kinder

Doch greift dieser Abend noch weiter. Denn während Chris Strobler und Lars Kienle dem Charity-Programm mit einem wunderbar legeren "Daddy Cool" ein Ende bereiten, wird klar, wie intensiv und groß Hochkultur wie diese wirken kann. Dass die Gewinner dieses Abends nämlich nicht nur das Ernährungsprogramm "Klasse 2000" und das therapeutische Reiten, die Errichtung einer Behindertenschaukel und die nachschulische Betreuung von lernschwächeren Kindern, sondern noch viele weitere Projekte der Lions mehr ermöglichen, ist ein Triumph, den man dem Service-Club kaum mehr gönnen könnte. Man möchte dem Vorstand zurufen: Weiter so!