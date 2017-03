Großhans liegt vorn im Rennen um Früh-Spargel

Am Montag gestochen und am Dienstag im Verkauf: Der erste Spargel des Jahres 2017 ist geerntet. Am Montag startete Steffen Großhans in die Spargel-Saison. Zusammen mit einem Landwirt aus Bayern und zwei aus Norddeutschland gehört er zu den Gewinnern im Rennen um den ersten Spargel. Das erste baden-württembergische "weiße Gold" kommt in diesem Jahr damit aus der Rennstadt.

Und wer sich jetzt fragt, ob es für Spargel nicht noch etwas früh ist, der liegt gar nicht so falsch. Denn eine Ernte des Königsgemüses ist zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich nur mit modernen Technik möglich. Die Spargelfelder, die der Hockenheimer in Oberhausen-Rheinhausen bewirtschaftet, sind mit einer Bodenheizung ausgestattet. Diese nutzt die überschüssige Energie aus der Biogasanlage der Familie Meerwarth. Auf rund 1,2 Hektar Fläche wird der Spargel von unten beheizt. Die Bodenheizung funktioniert wie eine Fußbodenheizung mit warmem Wasser.

Biogas-Wärme bringt Vorsprung

Seit 2015 nutzt Steffen Großhans die überschüssige Wärme, die in der Biogasanlage des Milchviehbetriebs anfällt. Unter den Spargeldämmen, die fast unmittelbar neben dem Milchviehstall angelegt sind, verlaufen mit Zu- und Ablauf rund elf Kilometer Plastikrohre, durch die 40 Grad Celsius warmes Wasser fließt. Dadurch entsteht an der Wurzel des Spargelstocks eine "Wohlfühltemperatur" von etwa 20 Grad - optimal für das Wachstum des Königsgemüses, das bei 12 bis 18 Grad mit seiner Entwicklung beginnt.

Hoffen auf fünf weitere Jahre

Spargel ist eine Dauerkultur, die, einmal angelegt, über mehrere Jahre genutzt werden kann. Üblicherweise sind das bei Familie Großhans sieben bis acht Jahre. Der Spargel in Oberhausen-Rheinhausen ist inzwischen im dritten Jahr. "Ich hoffe, wir können die Bodenheizung noch weitere vier bis fünf Jahre nutzen", erklärt Steffen Großhans. "Allerdings gibt es bisher keine Erkenntnisse dazu, ob die Pflanzen in diesem Anbausystem tatsächlich so lange genutzt werden können." Für die nächsten Jahre ist der frühe Spargel aus der Region durch die Bodenheizung aber gesichert.

Wer den Spargel vom beheizten Feld genießen möchte, muss momentan noch ziemlich tief in die Tasche greifen. Denn der Kilopreis liegt derzeit bei rund 25 Euro. Deshalb sind es auch sehr wenige Privatkunden, die zum jetzigen Zeitpunkt bei Steffen Großhans Spargel kaufen.

Die Vermarktung des ersten Spargels läuft fast ausschließlich über die Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA) in Bruchsal. "Ganz vereinzelte Stammkunde haben schon angefragt", erzählt Steffen Großhans. "Und ein Restaurant beliefere ich direkt." Auch der Spargel, der über die OGA vermarktet wird, geht nicht selten an Restaurants und Feinkostgeschäfte.

Der Aufwand und die technischen Investitionen, die eine so frühe Spargel-Ernte ermöglichen - übrigens ist es in diesem Jahr die bisher früheste - machen solch hohe Preise aber unumgänglich. Ist dieser Einsatz nicht mehr notwendig und wird der Markt auch von den anderen Spargel-Anbauern beliefert, werden die Preise fallen.

Ab-Hof-Verkauf ab Ostern

Sollte es keinen strengen Wintereinbruch mehr geben, so rechnet Steffen Großhans damit, dass ab Ende März auch die Spargel in den Minitunneln auf den unbeheizten Feldern erntereif sind. Den ersten Freiland-Spargel sollte es dann spätestens ab Mitte April geben.

"Wir hoffen, dass wir kurz vor Ostern mit dem Direktverkauf ab Hof starten können", sagt der Spargelbauer. "Bei den kleinen Mengen und den hohen Preisen lohnt sich das momentan noch nicht." Der kalte Winter, der sich bei Spargel positiv auf den Austrieb auswirkt, lässt Großhans positiv auf die bevorstehende Erntesaison blicken: "Eigentlich kann man eine gute Ernte erwarten. Außer, es wird noch einmal so richtig kalt und nass. Das tut dem Spargel nicht gut." Dann hoffen wir doch mal auf einen freundlichen Frühling - nicht nur wegen des Spargels.