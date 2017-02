Grünflächen werden ökologisch wertvoll

Für das Kooperationsprojekt "Natur nah dran", das in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg durchgeführt wird, wählt das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg jedes Jahr zehn Kommunen aus. Mit dabei ist diesmal die Große Kreisstadt Hockenheim. Gemeinsam ist es den Umweltverbänden, der Lokalen Agenda und der Stadtverwaltung gelungen, insgesamt fünf Flächen auszuweisen, die für das Projekt infrage kommen.

"Ich freue mich sehr, dass Hockenheim den Zuschlag erhalten hat. Mit der Renaturierung des Kraichbachs und der in Aussicht gestellten ökologischen Aufwertung des Geländes am Herrenteich befindet sich die Stadt auf dem richtigen Weg. Das jetzt hinzugekommene Projekt erweitert das ökologische Profil Hockenheims in sinnvoller Weise", freut sich der Landtagsabgeordnete der Grünen, Manfred Kern. Das Land beteilige sich gerne an nachhaltigen Projekten im Umwelt- und Naturschutz.

Adolf Härdle, Fraktionssprecher der Grünen im Gemeinderat, ergänzt: "Dieser Erfolg kann sowohl für die Verwaltung als auch für die innerhalb der Lokalen Agenda engagierten Menschen in Hockenheim als Ermutigung und Bestätigung ihrer Arbeit gesehen werden."

Die fünf von Manfred Kern genannten Grünflächen sind der Kreis am Südring mit Randbereichen, entlang der Eisenbahnstraße auf der Seite des Gartenschauparks, am Stöcketweg in Höhe der Hartmann-Baumann-Schule, der Ebertpark hinter dem Altenheim St. Elisabeth sowie entlang der Talhausstraße an der Brücke der A 61.

Biologische Vielfalt kommt an

Knapp 70 Bewerbungen waren beim Nabu eingegangen - ein deutliches Plus gegenüber dem ersten Projektjahr 2016. "Die große Zahl an Bewerbungen zeigt, dass das Thema biologische Vielfalt inzwischen auf der Agenda vieler Kommunen angekommen ist. Die Auswahl fiel uns nicht leicht, da alle von mehr Blumenwiesen und Wildstaudenflächen profitieren würden", sagt Martin Klatt vom Nabu. "Wildblumen direkt am Rathaus und auf Verkehrsinseln oder die aktive Einbeziehung von Bürgerschaft und Schulen - die ausgewählten Städte und Gemeinden haben tolle Konzepte und zum Teil schon konkrete Vorschläge zur Umsetzung eingereicht. Wir gratulieren und freuen uns darauf, gemeinsam wertvolle Lebensräumen inmitten der Siedlungen anzulegen."

Von 2016 bis 2020 werden im Zuge des Projekts jährlich zehn Kommunen mit je bis zu 15 000 Euro gefördert. In der Summe enthalten sind unter anderem auch Workshops für kommunale Bedienstete sowie Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise durch die Bereitstellung von Infotafeln, teilt Manfred Kern mit. Die für 2017 ausgewählten Städte und Gemeinden wurden vom Ministerium bereits informiert und haben bis zum 28. Februar Zeit, ihre Teilnahme zu bestätigen. zg/htz