Gummer: „Wir brauchen 2017 Lösungen“

So häufig wie gestern Abend wiederholt sich Dieter Gummer selten in einer Gemeinderatssitzung: "Es geht um eine Information - nicht darum, einen Beschluss zu fassen", betonte der Oberbürgermeister in Richtung der Zuschauerreihen, die voll besetzt waren und dennoch nicht allen Interessenten Platz boten. Dass Bürger an den Seiten und im Foyer des Bürgersaals stehen müssen, ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Doch wenn es um die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in der Stadt geht, sind viele Hockenheimer derzeit eben besonders hellhörig.

Mit Zahlen verdeutlichte Gummer, warum Verwaltung und Gemeinderat unter Druck stehen, wenn es um die Schaffung von Wohnraum geht für Menschen in Anschlussunterbringung, Obdachlose und Bürger, die bezahlbaren Wohnraum suchen. Die Stadt müsse bis Ende 2017 nach aktuellem Stand 186 Flüchtlinge unterbringen. Plätze habe sie aber nach bisheriger Planung erst 74.

"Wir haben keine Reserven mehr"

Dazu sind zwölf Obdachlose (von insgesamt 103), die noch in der städtischen Unterkunft im Hofweg 15 leben. Außerdem seien alle 132 städtische Wohnungen mit 275 Menschen belegt. "Wir haben keine Reserven mehr", machte der OB klar. Daraus resultiere die Überprüfung von Unterbringungsmöglichkeiten. 37 geprüfte Objekte habe die Stadt aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert: sechs Wohnungen, 18 Gebäude, neun Gewerbeobjekte, zwei Hotels und zwei Grundstücke.

Zurzeit seien 17 Objekte als offene Standorte auf der Liste. Die zwischen Januar und April 2016 in die Diskussion gebrachten Standortalternativen seien einem Kriterienkatalog unterzogen worden. Dabei sei es darum gegangen, ob die Liegenschaft kurzfristig verfügbar sei, ob es planungsrechtliche Voraussetzungen oder einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gebe und ob Umweltbelange betroffen seien. Weitere Kriterien seien Lärm, Altlasten, Hochwasser oder naturschutzrechtliche Belange gewesen. Die Beurteilung sei unter dem Leitmotiv erfolgt: "Wir brauchen 2017 Lösungen."

Warum Standorte ausscheiden

Aus einer ersten Priorisierung seien sieben Liegenschaften hervorgegangen. Dieter Gummer begründete Punkt für Punkt, warum Alternativen wie der Reiterplatz, der Parkplatz Ernst-Brauch-Straße oder ein Areal östlich des Aquadroms durch das Raster fielen: Außenbereich, Privatbesitz, kein Bebauungsplan.

Nach einer zweiten Priorisierung seien fünf Standorte übriggeblieben, die im April 2016 im Gemeinderat beraten wurden. Der ehemalige Raiffeisen-Standort in der Lußheimer Straße sei inzwischen privat verkauft. Ein Vorverkaufsrecht habe die Stadt dort nicht gehabt - dies sei keine Selbstverständlichkeit, dafür gebe es konkrete Voraussetzungen wie etwa ein Sanierungsgebiet. Der Standort Altwingertweg sei aufgrund eines Lärmgutachtens im Januar 2017 ausgeschieden.

Zu den vier Standorten, die in der Informationsveranstaltung Mitte Januar vorgestellt wurden, seien fünf neue Vorschläge hinzugekommen: die Nordanbindung des Park-Geländes, Obere Hauptstraße 50/52 und 89 bis 95, Bauhof Schwetzinger Straße und Baubetriebshof der Stadtwerke im Bereich Hubäckerring.

Dieter Gummer fasste zusammen: "Wir haben ein Spannungsfeld zwischen der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, der Berücksichtigung der Interessenslagen der Bürger und wir haben natürlich auch Zeitdruck." Weiterer Bericht folgt.