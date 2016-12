Gut gelaunt tanzend die Fitness stärken

Hockenheim. Die beiden Zumba-Kurse der DJK, montags von 10 bis 11 Uhr, und mittwochs von 19 bis 20 Uhr, in der vereinseigenen Halle am Nordring, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Mit Gabi Käsmacher steht dabei eine lizenzierte Kursleiterin zu Verfügung.

"Zumba kombiniert Aerobic mit überwiegend lateinamerikanischen sowie internationalen Tänzen", betont Käsmacher mit. Die Musik und die Tanzschritte kommen aus verschiedenen Stilen. Die Tanzschritte des jeweiligen Musikstiles werden innerhalb der Choreographie mit Aerobic-Elementen, zum Beispiel mit Kniebeugen und Ausfallschritten verbunden, um den Belastungsgrad zu steigern.

Auch die Leichtathleten der DJK sind mittlerweile vom "Zumba-Virus" infiziert und lassen das Lauftraining ab und an mit den lateinamerikanischen Tänzen ausklingen.

"Zumba-Fitness ist Tanzfitness für Jedermann. Jede Stunde ist wie eine Party. Tanzen, lachen, lateinamerikanische Musik und die leicht zu erlernenden Tanzschritte sorgen für absoluten Spaß", verspricht die engagierte Übungsleiterin.

"Es macht riesigen Spaß"

Dies kann Klaudia Kahl von den Gymnastikfrauen, die den Kurs als "Warm up" für ihre Gymnastikstunde nutzen, nur bestätigen. "Uns macht es bei diesen flotten Rhythmen einfach riesigen Spaß".

Zwischen sechs und vierzehn Teilnehmer im Alter von elf bis 62 Jahren nehmen regelmäßig an dem Kurs in der großen DJK-Halle teil.

Die Gebühren betragen je Zehnerkarte für Mitglieder 50 Euro, für Nichtmitglieder 55 Euro. Kursleiterin Käsmacher betont, dass die Teilnehmer jederzeit in den Kurs einsteigen können. In den Ferien finden keine Kurse statt, so die DJK in einer Pressemitteilung. cry