Gute Jugendarbeit trägt Früchte

Die Musiker Moritz Mildenberger (links) und Sebastian Rein zusammen mit Nick Kannewurf im Vordergrund. © Greif

Hockenheim. Gleich vier Musiker des Orchestervereins Stadtkapelle Hockenheim nahmen an Regionalwettbewerben für "Jugend musiziert" teil. Besonders erfreulich für den Verein ist, dass alle jungen Musiker eine Weiterleitung zu den Landeswettbewerben erhielten. Dies ist eine große Auszeichnung für die jungen Musiker, aber auch eine Auszeichnung für die Vereinsarbeit der Stadtkapelle.

Den Beginn machte Nick Kannewurf. Der 17-Jährige nahm bestens vorbereitet von seinem Lehrer Tobias Nessel in der Kategorie Drum-Set Pop bei dem Regionalwettbewerb in Heidelberg teil. Am Schlagzeug präsentierte er der Jury vier Stücke, darunter aus der Carmina Burana von Carl Orff ein Solo über "O Fortuna".

Am vergangenen Samstag waren gleich drei Blechbläser bei dem Regionalwettbewerb in Ettlingen am Start. Hierbei präsentierte sich das Euphonium Trio mit den Musikern Moritz Mildenberger und Sebastian Hotz, zusammen mit Daniel Hohm aus Kronau. Das Trio spielt erst seit Dezember zusammen und wurde erfolgreich von dem Dirigenten der Stadtkapelle, Dominik Koch, für den Wettbewerb vorbereitet. Unter anderem spielten sie ein Haydn Divertimento, aber auch ein zeitgenössisches Werk.

Des Weiteren war Sebastian Rein an der Tuba im Duo mit dem Kronauer Daniel Hohm am Euphonium zu hören. Hierbei konnte Sebastian zeigen, was er bei seinem Instrumentallehrer Alexander Six, dem Jugenddirigenten der Stadtkapelle gelernt hat.

Und dies war ziemlich viel, denn das Duo, welches auch von Dominik Koch vorbereitet wurde, erhielt die Höchstpunktzahl von 25 Punkten. Das Duo trug Werke von Mozart und Bach vor. Die Stadtkapelle gratuliert ihren jungen Musikern und drückt für die Landeswettbewerbe Ende März in Waldstätten und Ettlingen die Daumen. cg