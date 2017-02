Handwerker bauen Wagen für den Till

Zwei große Figuren und ein Haus, das ist die Basis für den 24. Umzugswagen der Abi-'92-Gruppe des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums. "Gefeiert wird 25 Jahre Abi und bis zum Ende der Saison 2016/2017 unser 100. Umzug", erklärt Kai Stäcker lachend und zeigt das Bild eines Modells. Das hat der zehnjährige Tim Kugler, Sohn von Jürgen Kugler, im Miniformat zusammengebastelt und zwei Kuschelpuppen vorne draufgesetzt.

In realen Größe ist der Unterbau für die Figuren schon zu erkennen, "bewaffnet" mit Säge, Bohr- und Schleifmaschine, Hammer und Nägeln sind einige Männer bei Eiseskälte am Werk des neuen Aufbaus. Das Szenario findet in der Scheune auf dem Hof Kief in der Seewaldsiedlung statt. Dort lagert der Wagenaufbau, erwacht ab Januar immer an den Wochenenden zum Leben.

Politikern den Spiegel vorhalten

Dann stehen in der Hofeinfahrt die Fahrzeuge der Wagenbauer, die Werkzeuge der Familie Kief sind im Dauereinsatz. Es ist bitterkalt, die Halle nicht geheizt, dennoch strahlen die Herren fröhlich - sie machen sich mit der Arbeit warm und freuen sich, dass es schon jetzt ein gutes Stück gibt, zu erkennen ist, was einmal daraus werden soll. Der beste Hinweis ist ein großer Spiegel, der noch leicht versteckt unterm Gefährt steht. Klar, die 92er halten in diesem Jahr den Leuten, den Politikern den Spiegel vor. Und wer könnte das besser als der für seine bloßstellenden Scherze bekannte mittelalterliche Schelm Till Eulenspiegel?

Gleich im Doppelpack wird er die Front des Wagens zieren, das Haus symbolisiert das Rathaus aus Tills Geburtsstadt Kneitlingen (Niedersachsen) und ist der Unterstand fürs Stromaggregat. "Unser alter Anhänger bekommt keine TÜV-Freigabe mehr", erklärt Stäcker, dass man mit ein wenig Suche und Glück einen "Leihwagen" gefunden hat, der für die Zeit der Umzüge angemietet werden kann - "und das auch noch günstig."

Es wird bunt in der Kampagne

Die Frauen sind derweil dabei, Kostüme zu nähen und sich Gedanken über die Schminke zu machen - und man kann sagen: Es wird bunt in dieser Kampagne. Viel zu tun ist an allen Ecken und Enden, denn die Gruppe, der nicht mehr ausschließlich die Alt-Abiturienten angehören, ist auf bis zu 70 Erwachsene und rund 30 Kinder angewachsen. Dass alle uniform gekleidet mitziehen, ist Ehrensache.

Bereits die verschiedensten Mottos hat die große Gruppe verkörpert. Die Themen reichen von angeketteten Zigaretten bis zum Tanz auf dem Vulkan oder - prämiert beim Moorhuhncontest - "Die Rache des Moorhuhns" und Bischöfen aus der Kurpfalz. "Wir schauen immer nach einem aktuellen Bezug", schildert Kai Stäcker, dass immer in der Adventszeit Raum ist, um über einen neuen Titel nachzudenken: "Zwischen den Jahren sackt es dann und mit Jahresbeginn steht der Plan." Dann werden der Statiker der Runde, der Sportwissenschaftler, die Handwerker - übrigens sind noch zwei des Ursprungsteams dabei - die Frauen und Kinder sowie ein männlicher Näher aktiv.

"Und wir werden immer besser, können jetzt an allen Tagen an Umzügen teilnehmen", verrät Stäcker schmunzelnd, denn noch vor Jahren war der Rosenmontag "Reparaturtag", weil irgendetwas zuvor kaputtgegangen war. Jetzt ist montags in Altlußheim "Kindertag", das bedeutet, der Nachwuchs ist auf dem Wagen und die "Alten" laufen mit. Bei den anderen Umzügen ist das umgekehrt und bis zu 40 Erwachsene feiern auf dem Wagen.

Klamauk, Stimmung und Fez

Und wie finanziert man diesen Aufwand? "Kein Problem, alle sind bereit, etwas dafür zu geben, weil es einfach Riesenspaß macht, den Wagen gemeinsam zu bauen und dann zusammen zu feiern", sagt Stäcker. Da reiche eine kurze Rundmail und schnell sei die gebrauchte Summe beisammen.

Aus der "einmaligen" Aktion, das ist durchaus im Wort-Doppelsinn zu sehen, ist ein echter Dauerbrenner und die besondere Art des Klassentreffens geworden. Den optischen Klamauk, die Stimmung und den Fez, den die Aktiven machen, mag so schnell auch kein Zaungast der närrischen Lindwürmer der Region missen, würden doch die überaus kreativen Ideen der Alt-Abiturienten in der Reihe vieler Motivwagen und Fußgruppen fehlen. Also genau hinschauen - auch in den Spiegel - beim Doppeljubiläum der Abi-'92-Gruppe, die bei den Umzügen in Hockenheim, Ketsch, Altlußheim und Schwetzingen dabei sein werden.