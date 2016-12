Hannes und der verrückte Hutmacher

Auf das Musical Alice im Wunderland dürfen sich Besucher im März freuen. © Privat

Den Besuchern der Stadthalle werden im neuen Jahr zahlreiche Höhepunkte mit bekannten Künstlern geboten, ein Programm aus Kabarett, Theater, Musik, Abenteuer und Spannung für Kinder.

"Aschenputtel - das Musical" eröffnet den Kulturreigen im neuen Jahr. Das Theater Liberi zeigt eine fröhliche und romantische Inszenierung mit modernen Facetten und das schönste Happy End aller Zeiten.

Wenn Mathias Richling Richling spielt, dann sind das natürlich unendlich viele. Der Kabarettist holt im Januar nicht nur fast das gesamte aktuelle Politikpersonal auf die Bühne, sondern auch Personen, deren historische Bedeutung wenigstens ein satirisches Nachhaken rechtfertigt. In seinem neuen Programm begegnet die politische Wirklichkeit der Geschichte.

Das Programm im Überblick Donnerstag, 5. Januar, 16 Uhr, Aschenputtel - Das Musical. Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, Mathias Richling spielt Richling. Sonntag. 22. Januar, 18 Uhr, "Heimat - verdammt ich lieb dich". Mittwoch, 25. Januar, 20 Uhr, "The Spirit of Ireland" - Irish Dance & Music. Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, 80er-Show "I Wanna Dance With Somebody". Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr, Kinderfasching. Donnerstag, 23. Februar, 20 Uhr, Christian Ehring "Keine weiteren Fragen". Samstag, 4. März, 20 Uhr, Cris Cosmo, Support: Norman Bravo (Wettsingen in Schwetzingen 2016) Samstag, 11. März, 20 Uhr, Jubiläumstour "The 12 Tenors". Sonntag, 12. März, 16 Uhr, Feuerwehrmann Sam für Kinder ab drei Jahren, die als Feuerwehrleute verkleidet kommen sollen. Samstag, 25. März, 20 Uhr, Schöne Mannheims "Ungebremst". Mittwoch, 29. März, 20 Uhr, "Alice im Wunderland - Das Musical". Donnerstag, 27. April, 20 Uhr, Jochen Malmsheimer, "Flieg Fisch, lies und gesunde!". Montag, 8 Mai, und Dienstag, 9. Mai, jeweils 20 Uhr, Hannes und der Bürgermeister "Jetzt wird's Dag!", mit "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle". Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr, Déja Vu mit Gerd Dudenhöffer, das Beste aus 30 Jahren Heinz Becker-Programmen Sonntag, 11. Juni, 16 Uhr, Tom Lehels "Land der Träume", für Kinder von vier bis zwölf Jahren. zg [mehr...]

"Heimat - verdammt ich lieb dich" ist ein musikalisches Liebesgeständnis an die Heimat. Mit dabei: Feldberger, Frau Wäber, Mario & Christoph vom Alpentrio Tirol, Geri der Klostertaler und Reiner Kirsten. Die aus dem TV bekannten Künstler präsentieren auf eindrucksvolle Art und Weise ihre Heimat. Das Publikum erwartet ein wunderschöner Abend für die ganze Familie.

Mit "The Spirit of Ireland" gastiert die Produktion des Produzenten Michael Carr mit 14 Tänzern und Musikern. Die Irish-Dance-Sensation - rasant, temporeich, pulsierend und sexy! Eine Mischung aus energiegeladener Tanzshow und ursprünglich-keltischer Livemusik.

Es war ein schillerndes Jahrzehnt mit Hits, die bis heute die Massen faszinieren. Beim Musical "I wanna dance with somebody" kann man in die Welt der 80er abtauchen.

Christian Ehring hat ein nostalgisches Faible für aussterbende Medien, weswegen er regelmäßig im Fernsehen auftritt. Eingeweihte kennen ihn als Moderator der NDR-Satiresendung "extra 3" und als Sidekick von Oliver Welke in der ZDF-"heute-show". In der Stadthalle stellt er "Keine weiteren Fragen".

Cris Cosmo steht für Sommer, Liebe und einen Hauch Revolution. Seit zehn Jahren mischt er deutsche Texte mit handgemachtem Pop, Latino-Reggae-Einflüssen und clubbigen Livebeats. Zusammen mit dem Sieger aus Wettsingen in Schwetzingen, Norman Bravo, ist er mit seiner Band in der Stadthalle zu erleben.

"The 12 Tenors" feiern ihr zehn-jähriges Jubiläum und tun dies mit einer Show, die das Publikum mitreißen wird. Die Ausnahmesänger, die ihre Fans in ganz Europa, China und Japan begeistern, wollen dies auch in Hockenheim tun. Sie verbinden den Geschmack von Generationen mit ihrem unverwechselbaren klassischen und modernen Sound.

Kinder können Feuerwehr spielen

Feuerwehrmann Sam erlebt mit seinen großen und kleinen Fans in deutschsprachiger Erstaufführung ein tolles Abenteuer. Das normalerweise eher ruhige Dorf Pontypandy feiert ein großes Musikfestival. Kommandant Steele ist mit den Vorbereitungen beschäftigt und hat einen geheimen Gast für das Fest organisiert. Bis die große Feier startet, gibt es noch einige Schwierigkeiten zu meistern. Die jungen Besucher werden gebeten, als Feuerwehrmann oder -frau verkleidet zu kommen.

"Ungebremst" können die Besucher das fröhliche Quartett "Schöne Mannheims" genießen. Die Sängerinnen Anna Krämer, Smaida Platais und Susanne Back - stets getragen von der moralischen Stütze, dem Fels in der Brandung, dem Anker am Klavier Stefanie Titus - widmen sich stimmgewaltig, ausdrucksstark, und immer mit einem Augenzwinkern den kleinen und den großen Themen, dem Alltäglichen und Skurrilen, dem Naheliegenden und dem Abseitigen.

Bereits am legendären Broadway in New York erfreute die Musicalfassung des Buchklassikers "Alice im Wunderland" die Zuschauer. Jetzt kommt das Familienmusical erstmals in Deutschland auf die Bühne. Es gibt ein Wiedersehen mit dem verrückten Hutmacher, der Grinsekatze und dem Märzhasen. Tolle Kostüme, ein hinreißendes Bühnenbild und viele witzige Momente machen "Alice im Wunderland" perfekt für die ganze Familie.

Wir sind hier nur Gäste. Aber wir wurden eingeladen! Auch dies eine Erkenntnis des Bochumer Kabarettisten Jochen Malmsheimer, welche in seinem Kabarettprogramm mit dem durchaus ins Epische tropfenden Titel: "Flieg Fisch, lies und gesunde! oder: Glück, wo ist Dein Stachel?!" nicht den Deut einer Rolle spielt. Der vielfach preisgekrönte Kabarettist, der in zahlreichen Bühnenprogrammen eine ganz eigene Kunstform - das epische Kabarett- geschaffen hat - ist zu Gast.

Witzige, spritzige und hintersinnige Sketche spielen Albin Braig und Karlheinz Hartmann als "Hannes und der Bürgermeister". Den musikalischen Teil der Show bestreiten in bewährter Manier die vier Haus- und Hofmusikanten von "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle": Skrupellos aber liebenswert, traditionsverbunden und eigenwillig bringen sie das Rathaus zum Swingen und Grooven - und blasen dem Hannes und seinem Bürgermeister gehörig den Marsch.

Gerd Dudenhöffer spielt aus 30 Jahren Heinz Becker Programmen: "Déjà vu" - zu deutsch schon gesehen. Und tatsächlich wird sich der aufmerksame Zuschauer sagen Déjà vu wenn der saarländische Kabarettist Dudenhöffer aus seinen bislang 16 Programmen die Highlights präsentiert.

Die Saison endet kulturell mit Tom Lehels Lesecal "Land der Träume". Der Moderator, Comedian und Kinder-TV-Star Tom Lehel (ZDF-tabaluga tivi, KiKA-Tanzalarm) veröffentlichte im Frühjahr 2014 Buch, Hörspiel und Musical zu seinem Herzensprojekt "Land der Träume". Nun präsentiert Lehel zusammen mit professionellen Schauspielern und Sängern seine Geschichte vom Land der Träume und den Abenteuern des kleinen Helden "Leon", in einer 85-minütigen, musikalischen Show, dem "Lesecal" für Kinder von vier bis zwölf Jahren. lj