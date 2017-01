„Heimat – ich lieb’ Dich“

Wollen für einen Abend voll guter Laune sorgen: Die "Feldberger" und Reiner Kirsten gehören zum Aufgebot der Volksmusik-Stars, die in der Stadthalle die Heimat besingen - Abschalten, Träumen und Schunkeln inbegriffen.

Hockenheim. Die Heimat-Tour lädt Stars der Volksmusikszene ein. Dieses Jahr sind Feldberger, Frau Wäber, Mario & Christoph vom Alpentrio Tirol, Geri der Klostertaler und Reiner Kirsten mit dabei. Die TV bekannten Stars präsentieren am Sonntag, 22. Januar, 18 Uhr, in der Stadthalle ihre Heimat. Die Gäste erwartet ein schöner Abend für die ganze Familie voller guter Laune, mit Zeit zum Träumen, zum Abschalten, zum Mitsingen und Schunkeln, teilt die Stadthalle mit.

Hansy Vogt ist der geborene Entertainer. Seit über 25 Jahren begeistert der Schwarzwälder die Menschen mit seiner Natürlichkeit, mit seinem Lachen und mit seiner Professionalität. Als Fernsehmoderator hat er in vielen hunderten Sendungen die Landschaft vorgestellt, kulinarische Geheimtipps präsentiert und dem Zuschauer kulturelle Highlights gezeigt.

Er ist Sänger der "Feldberger" aus dem Hochschwarzwald, die für ihre Gute-Laune-Lieder und ihren besonderen Charme bekannt sind. Ihre Bühnenshow ist lustig und besinnlich zugleich. Mit mehreren Gold- und Platinauszeichnungen haben sie mittlerweile Kultstatus erreicht. Ihre Heimat repräsentieren die vier Männer nicht nur mit ihrem Bandnamen, sie sind offizielle musikalische Botschafter des Schwarzwalds.

Auf vielen Kanälen zuhause

Frau Wäber überraschte die Gäste einst bei der SWR-TV-Sendung "Fröhlicher Alltag", stört die Auftritte in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" und unterbricht seit Jahren zur Freude des Publikums so manchen Moderator: Frau Wäber hat längst Kult-Status.

Als Mitglied der "Schwarzwaldfamilie Jäkle" stand Sänger Reiner Kirsten bereits mit sechs Jahren auf der Bühne. Platzierungen in der Schlagerparade der Volksmusik und den volkstümlichen Hitparaden in ZDF und ORF, die dreimalige Teilnahme am Finale des Grand Prix der Volksmusik gehören zu den Höhepunkten der Karriere des Sunnyboys.

Mit den Klostertalern verkaufte Geri über acht Millionen Tonträger. Er ist zudem zweifacher Gewinner des "Grand Prix der Volksmusik", des Echos sowie 17 Goldener Schallplatten. Geri der Klostertaler gehört nach Angaben des Veranstalters zur Oberklasse der österreichischen Volksmusikszene und unterhält mittlerweile seit über zwei Jahrzehnten sein Publikum neben der Musik, zudem mit Witz und Humor. Das österreichische Multitalent ist Songschreiber und Multiinstrumentalist.

Mario & Christoph haben bereits zweimal den Grand Prix der Volksmusik gewonnen und somit Musikgeschichte geschrieben: Mit dem Titel "Hast a bissel Zeit für mi" haben sie mit dem Alpentrio Tirol den Siegerpokal erhalten. Der Siegertitel "I hab Di gern" von Belsy & Florian stammt ebenfalls aus ihrer Feder. lj