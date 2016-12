Helfen und gut würzen

Hockenheim/Eppelheim/Brühl/ Plankstadt. In einer Pressemitteilung bedankt sich Kräuter- und Gewürzkoch Dieter Schlupp (Bild) bei allen, die auf den Weihnachtsmärkten Hockenheim, Eppelheim, Plankstadt und Brühl Friedenssalz gekauft haben: "Den Gesamtbetrag des verkauften Salzes von 194 Euro durfte ich an die Christoffel-Blindenmission Deutschland sowie an das Hilfswerk ,Hand of Hope' von Joyce Meyer Ministries für die Armenspeisung in über 100 Ländern weltweit je zur Hälfte überweisen.

Natürlich schmecken Speisen dezent gesalzen mit Friedenssalz bis in alle Ewigkeit, auch nach Weihnachten. Es eignet sich ein Päckchen Friedenssalz auch als kleines Geschenk bei Animositäten in der Familie sowie bei Bekannten und Freunden: Das Zitat Jesu ,Habt Salz in euch und Frieden untereinander' auf dem Etikett des Meersalzpäckchens soll helfen, Streitigkeiten, Mobbing und Gleichgültigkeit in ein freundliches Miteinander zu bewegen.

Ich denke, der Versuch ist es wert, den ersten Schritt durch ein Päckchen Salz zu machen und dabei Kindern und alten Menschen in Not und Krankheit weltweit zu helfen. Kochen mit Friedenssalz, das sich jeder für 2 Euro in unserer Wohlstandsgesellschaft leisten kann, hat einen beständigen Wert und trägt einen Segen für den Benutzer in sich", so Dieter Schlupp. zg/Bild: sz