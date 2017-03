Heute sind kreative Ideen gefragt

Eine noch lebenswertere, aktivere und anziehendere Stadt zu schaffen, ist das Ziel, dem der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) heute mit einem Bürgerworkshop unter dem Motto "Net schwetze, mache!" näherkommen will. Ab 18 Uhr werden in der Zehntscheune Ansätze dafür gesammelt, wie mehr Lebensqualität und Flair in die Innenstadt gebracht werden kann.

Das ganz besondere Lebensgefühl, das viele Besucher des Maidorfs am Vorabend des Hockenheimer Mai schätzen, soll verstetigt und auf andere Ereignisse übertragen werden, erläutert Konrad Sommer von der Arbeitsgruppe des HMV, die den Bürgerworkshop vorbereitet hat.

Der erste Schwerpunkt steht unter der Überschrift "Hockenheim gemeinsam erleben". Mit welchen zusätzlichen Events lassen sich Identität und Besonderheit der Rennstadt erlebbar machen? Ein Gedanke der Organisatoren ist es, am Wasserturm ein Fest zu entwickeln, das die Themen Spargel und Weißwein aufgreift.

Geschichte erlebbar machen

"Hockenheim hat Geschichte" soll als zweites Workshop-Thema Ideen dazu liefern, wie die Historie wieder erlebbar und im Stadtbild erkennbar gemacht werden kann. Innovation müsse nicht immer digital vorangetrieben werden, betont Konrad Sommer bei der Vorstellung des dritten Workshop-Themas, "Innovatives Hockenheim". "Wir suchen gute Ideen, die aber nicht unbedingt auf einem Handy oder einem PC laufen müssen."

Zunächst werden heute Abend das Projekt als Ganzes und die drei Workshop-Themen im Plenum vorgestellt. Jeder Teilnehmer kann bei zwei Themen mitarbeiten. Eine Anmeldung für den Workshop ist nicht erforderlich. mm