Hilfe für Schüler und junge Familien

Nicht weniger als den Schutz von Kindern vor Gewalt, gegen Kinderarmut und für die Umsetzung der Kinderrechte hat sich der Kinderschutzbund auf die Fahnen geschrieben. Seit 1981 ist der Kinderschutzbund auch in Hockenheim vertreten, unter anderem mit dem Schülerhort "Kosmos" am alten Schwimmbadparkplatz. Ähnlich wie die Kernzeitbetreuung an den Grundschulen, bietet der Hort eine Betreuungsmöglichkeit für 20 Grundschulkinder, ein gemeinsames Mittagessen und eine Hausaufgabenbetreuung.

Dieser Tage nun bekam der Kinderhort Besuch von einer Abordnung der CDU, um die Spende vom Adventsfeuer der Christdemokraten beim Hockenheimer Advent zu überreichen. OB-Stellvertreter Fritz Rösch hatte bereits vor Jahren die Idee eines Adventsfeuers, bei dem jeder einen Scheit Holz gegen eine Spende von einem Euro einwerfen kann, teilt die CDU mit.

Nachdem in den vergangenen Jahren bereits Kindergärten, Sozialverbände und der Vogelpark in den Genuss der Spenden kamen, so war es dieses Mal der Kinderschutzbund. 292,39 Euro wurden gesammelt, so dass insgesamt 300 Euro überreicht werden konnten.

"Das Geld können wir gut gebrauchen, schließlich ist die Arbeit des Kinderschutzbundes ohne Spenden kaum denkbar", so der Vorsitzende Thomas Birkenmaier.

"Lobby für Kinder"

Anschließend informierte Barbara Itschner die Kommunalpolitiker über die Arbeit der "Lobby für Kinder". Neben dem Schülerhort arbeiten im Verein drei ehrenamtlich tätige Familienpaten, die Familien in besonderen oder schwierigen Situationen begleiten sowie auch Hilfe für junge Familien anbieten, die mit ihrer neuen Aufgabe oft alleine da stehen und überfordert sind. Auch die Begleitung von Familien in der Anschlussunterbringung erfolgt dort, wo Hilfestellung bei der zunächst ungewohnten Alltagsbewältigung nötig ist. Es handelt sich dabei um eine vorübergehende Betreuung bis zu einem halben Jahr.

Auf Nachfrage von Ulla Mack bestätigte Barbara Itschner, dass der Kinderschutzbund in Zusammenarbeit mit der Psychologischen Erziehungsberatungsstelle den begleiteten Umgang durch Diplompsychologen anbietet. Schließlich führt er auch die Hausaufgabenbetreuung an zwei Hockenheimer Grundschulen durch.

Wofür das Geld nun verwendet wird, wollte Antje Fischer-Daniel wissen. "Das Geld wird sowohl für bedürftige Hockenheimer Kinder, als auch für Spielzeug im Kinderhort verwendet", so Thomas Birkenmaier abschließend. Die Spende ist aus Sicht der CDU-Verantwortlichen somit gut angelegt. Der abschließende Dank von Bärbel Hesping und Markus Fuchs ging an die zahlreichen Spender sowie an Fritz Rösch und die vielen Helfer für deren unermüdlichen Einsatz anlässlich des Adventsfeuers. ska