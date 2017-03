Hochexplosive Stimmung und Leidenschaft

Die Hockenheimer Stadthalle verwandelt sich wieder in eine große Tanzarena, aus der die Bässe wummern werden. Die Starmoves Championship geht in die fünfte Runde. Am morgigen Samstag ab 9 Uhr werden nach Angaben des Veranstalters 800 Tanzbegeisterte aller Altersklassen in die Rennstadt strömen, um sich und ihre Teams mit nationaler und europäischer Konkurrenz zu messen. Dabei liefern sie rund 1500 begeisterten Tanz-Fans einen mitreißenden und unvergesslichen Wettbewerb.

Grundlage dafür sind Choreographien, wie sie die berühmten Stars wie Ed Sheeran, Beyoncé oder Lorde in ihren Videos tanzen. Eingeladen sind neben den Unterstützern der Teams aber alle, die mitreißende Tanzleidenschaft live erleben wollen. Wir haben uns im Vorfeld mit Roy Douan (Bild: Milom Quayim) unterhalten, der bei dem Wettbewerb in der Jury sitzen wird.

Warum tanzen Sie persönlich?

Roy Douan: Weil es mir viel Freude bereitet und es Spaß macht. Es ist eine Leidenschaft, ein Lifestyle.

Was ist für Sie das Besondere am Tanzen?

Douan: Das Besondere ist, dass man sich kreativ entfalten kann, ohne Grenzen.

Welche Bedeutung hat es für Sie, in der Jury der Starmoves Championship in Hockenheim zu sitzen?

Douan: Eine sehr große, da man sehen kann, was man im Vorfeld für die Community getan hat. Außerdem wird die Entwicklung der neuen Generation deutlich.

Sind Sie selbst vor Auftritten noch aufgeregt? Und haben Sie vielleicht einen Tipp dagegen?

Douan: Ja, natürlich. Also, wenn diese Aufregung nicht da wäre, dann würde ich meinen Job, glaube ich, nicht mehr machen wollen, das gehört dazu. Wenn man vor einem Auftritt oder Wettbewerb nicht mehr aufgeregt ist, dann ist, glaube ich, auch der Spaßfaktor nicht mehr dabei. Das Gefühl wird immer bleiben, aber man lernt, damit umzugehen. Anfangs ist es noch die Nervosität, die Aufregung, das Adrenalin aber irgendwann ist es die Routine, die es ausmacht. Ein Tipp gegen großes Lampenfieber wäre zum Beispiel Meditation und Entspannung. Ich persönlich sage zum Beispiel den Kindern in meiner Gruppe, dass sie sich auf den Boden legen sollen und in sich einkehren, sich erden. Und am Ende einmal tief durchatmen.

Auf was genau achten Sie bei Ihrer Bewertung der jungen Tänzer in Hockenheim?

Douan: Da ich einer der zwei Starmoves-Coaches bin, bewerte ich speziell die Starmoves-Choreographien, ob sie so getanzt werden wie das Original. Daneben ist mir die Kreativität sehr wichtig, wie die Shows an sich sind, wie vielfältig und komplex die Abläufe sind und natürlich auch die Ausstrahlung.

Können Sie kurz die Atmosphäre beschreiben, die das Publikum und die Teilnehmer beim Wettbewerb in der Stadthalle Hockenheim erwarten wird?

Douan: Eine hochexplosive Stimmung bringt die Stadthalle zum Benben. Es ist sehr viel Leidenschaft, Spaß, Support und Liebe bei den Akteuren mit dabei. Vor allem von den Besuchern und Fans der Tänzer und Crews bin ich jedes mal begeistert, so wie sie ihre Tänzer anfeuern und Stimmung machen. Wenn ich sehe, wie viel Leidenschaft und Engagement in den Teams steckt, das erfreut mein Herz.