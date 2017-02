„Ich habe Angst um meine Kinder“

Ein potenzieller Standort: In der Birkenallee wird keineswegs schon gebaut, wie manche Beobachter meinen. Vielmehr lagert eine Baufirma hier ihr Material für Tiefbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke in dem Gebiet, teilt die Stadt mit.

Der Infoveranstaltung in der Stadthalle zum Thema sozialer Wohnungsbau (wir berichteten) folgte zwei Wochen später eine von Bürgern organisierte Versammlung. Bei der Diskussion in dem mit weit über 200 Gästen besetzten Saal der "Brauerei zum Stadtpark" gingen die Emotionen auch dieses Mal schnell wieder hoch.

In der teils heftig geführten Auseinandersetzung über die möglichen Standorte Birkenallee, Hubäckerring und Eichendorffplatz drehten sich fast alle Stellungnahmen um die Zuweisung und Unterbringung von Flüchtlingen in der Rennstadt. Moderatorin Diana Rizzo, Anwohnerin aus der Birkenallee und Mutter von zwei Söhnen, hatte richtig Mühe, die Meinungsäußerungen in geordnete Bahnen zu lenken.

Basis für Widerstand erarbeiten

Man wolle sich an diesem Abend "eine konkrete Basis erarbeiten, auf der wir unseren Widerstand gegen die Pläne der Stadt gründen können", ging Rizzo auch auf die Berichterstattung unserer Zeitung ein. Die Vertreter der Stadt sowie die Gemeinderäte müssten "nun schnell lernen, dass wir mitreden wollen und können, nachdem wir uns jahrzehntelang nach Wahlen zurückgelehnt und unser Wohl und alle Verantwortung ihnen überlassen haben".

Eingeladen waren Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und die Stadträte Michael Gelb (FDP), Adolf Härdle (Grüne) und Markus Fuchs (CDU). Gelb äußerte sich in seiner Funktion als DRK-Ansprechpartner für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung und als Integrationsbeauftragter der Verwaltungsgemeinschaft. Die Stadt habe noch einen "Rückstand" von 60 Personen. Bis Ende des Jahres seien insgesamt 188 Menschen unterzubringen, den Familiennachzug nicht mit eingerechnet. Derzeit wohnten insgesamt 120 Personen an 20 Standorten im gesamten Stadtgebiet. Wer eine private Wohnung vermieten möchte, könne sich gerne melden, meinte Gelb.

Und schon lief die Veranstaltung aus dem Ruder. Man lasse sich doch seine Wohnungen nicht von den Flüchtlingen zerstören, lautete eine Meinung aus dem Publikum. Dass es auch eine Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge gebe, so Gelb, wurde mit Gelächter quittiert.

Was eigentlich passieren würde, "wenn das Ehrenamt einmal abgezogen wird und die Hilfsbereitschaft nachlässt", wollte Sabine Grabowski wissen. Sie möchte keine Verhältnisse wie einst im Hofweg haben, meinte die Polizistin: "Ich möchte wie viele andere auch keinen Neubau vor meiner Tür. Je nachdem, welche Klientel in die Birkenallee kommt, könnte es gefährlich werden für Anwohner."

Die meisten Wortmeldungen beschäftigten sich mit Fragen rund um Integration. "Die Flüchtlinge werden sich nicht integrieren, nur weil Sie einen Block da hinstellen", schimpfte ein Anwohner aus der Hardtstraße. "Ich habe Angst um meine Kinder", meinte eine Frau. Sie plädierte für eine Bebauung am Stadtrand oder auf dem Hockenheimring. "Die Ring GmbH wäre in der Pflicht, jetzt etwas für uns zu tun", erntete eine Meinung viel Beifall.

"Spielplätze gehen verloren"

"Die Verdichtung in dem sehr engen Viertel ist zu hoch, Spielplätze gehen verloren, das lässt sich nicht mit ein paar frommen Worten wegreden", hieß es weiter. Grünen-Stadtrat Adolf Härdle wurde bei seinen Ausführungen zu den Kriterien der Standortbewertung oft unterbrochen. "Wir dürfen nur unser Kreuz machen und müssen dann die Fresse halten", kritisierte ein Bürger, die Anwohner nicht im Blick gehabt zu haben.

Härdle wehrte sich gegen diesen Vorwurf: "Wir stellen uns der Verantwortung und sind frühzeitig an die Öffentlichkeit gegangen. Bleiben Sie sachlich und geben Sie uns einen kleinen Schuss Vertrauen." Seine weiteren Erörterungen gingen in den Schimpftiraden aus dem Publikum unter.