„Ich will das Unglück nicht herbeireden“

Zwischen allen Stühlen sitzt Mathias Richling keineswegs, wenn er am 14. Januar in die Stadthalle kommt. Dafür hat der Schnell-sprecher viel zu genaue Kenntnisse von der deutschen Politik-Entwicklung, die er in seinem Programm beleuchtet. © BüroMR

Seit über 40 Jahren schaut Kabarettist Mathias Richling Politikern auf die Finger, vor allem aber auf den Mund, und zieht gnadenlos, aber mit Humor, das Widersprüchliche, zuweilen auch das Falsche, ins Scheinwerferlicht. Das ist auch in seinem neuen Programm "Richling spielt Richling" nicht anders, mit dem er am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle gastiert. Im Interview spricht der 63-Jährige über die Kriterien, nach denen er seine Figuren auswählt - oder auch außen vor lässt. Jedenfalls wird er nicht nur Richling spielen, sondern auch eine Menge alter Bekannter . . .

Wieso heißt das Programm "Richling spielt Richling", wenn Sie fast das gesamte aktuelle Politpersonal auf die Bühne holen? Also spielt Richling doch eher Merkel oder Gabriel?

Mathias Richling: Ja und nein. Der Titel drückt aus, dass ich die Texte der Figuren selbst geschrieben habe. Das führt ja manchmal sogar so weit, dass Herr Kretschmann oft nicht weiß, ob er jetzt meine Rede spricht oder seine eigene. Ich spiele also die Figuren, die ich "kabarettabel" für mich gemacht habe. Das ist bei nicht ganz so prägnanten Typen gar nicht so einfach.

Hat das eine Art Best-of-RichlingCharakter?

Richling: Man möchte es meinen, aber ich bin gegen "Best of". Viele Sachen haben sich überlebt und sind aus der Zeit. Man merkt doch schnell, dass bei Zitaten von Persönlichkeiten wie etwa der einstigen Gesundheitsministerin Ulla Schmitt der Effekt ein ganz anderer ist als vor zehn Jahren, als sie im Amt war. Wenn ich sie trotzdem zitiere, liegt das daran, dass das Programm auch der Frage nachgeht, ob die Vergangenheit früher besser oder die Zukunft früher schlechter war. Dafür muss ich natürlich ein paar Vergleiche herstellen, etwa: Hat uns der Kohl anders angelogen als Frau Merkel? Oder lügt uns Herr de Maizière anders an als Herr Schily?

Wo liegen denn die Grenzen dieser rückblickenden Vergleiche?

Richling: Es geht um die Frage, wie entwickelt sich Vergangenheit und wie hat sich Deutschland entwickelt in den vergangenen rund 25 Jahren - und wie geht es weiter. So tauchen mehr oder weniger aktuelle Figuren auf - so sie denn noch leben. Leider muss ich darauf verzichten, Helmut Schmidt zu präsentieren oder auch Hans-Dietrich Genscher.

Statt üppiger Bühnenbilder, die Sie im Lauf des Abends verschieben, wollen Sie sich diesmal nur mit einem Stuhl begnügen?

Richling: So wörtlich sollte man die Ankündigung nicht nehmen. Sie ist ein berühmtes Zitat für eine Kabarett-Inszenierung, weil die meisten so stattfinden. Ich spiele damit und ironisiere sie, mehr möchte ich nicht verraten. Zusammen mit meinem Regisseur Günter Verdin sage ich aber schon lange: Das Auge sieht mit, das Auge hört auch mit - und gibt Erinnerungshilfen.

Hat die Auswahl der Charaktere etwas mit persönlichen Lieblingsobjekten zu tun?

Richling: Nein, das darf es leider nicht, denn dann würde ich auch Herrn Trump nicht darstellen. Das Kabarett kann sich danach nicht richten, ich muss auch die Figuren präsentieren, die mir nicht lieb sind. Es hat zu tun mit der Aktualität. Wenn Sie diese Woche ein Programm sehen und dann in einem halben Jahr erneut, hat es sich je nach politischer Lage bis zu 40 Prozent verändert. Was die Leute nicht mehr interessiert, kann auch im Programm nicht vorkommen.

Gibt es nicht auch Dauerbrenner?

Richling: Es gibt natürlich ein paar zeitlose Themen, die sich halten - und ein, zwei, die sich wiederholen in der Behandlung von Problemen wie der Warnung vor Terror oder mit der Umwelt. Da gibt es eine Nummer mit einem Gespräch zwischen Angela Merkel und Sigmund Freud in ihrem Traum, die ist rund zehn Jahre alt aber immer noch höchst aktuell. Utopien aufzuzeigen ist auch ein Sinn des Programms.

Gibt es auch Köpfe, die Sie einerseits gerne zum Objekt von Satire machen möchten, die aber andererseits sehr schwierig umzusetzen sind?