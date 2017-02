Im Auwald klopft meistens der Mittelspecht

Der Himmel war grau, es war kalt und hat geregnet. Und trotzdem sind über 20 Vogel-Beobachter der Einladung des Nabu Hockenheim zur ersten Exkursion des Jahres gefolgt. Es ging zum Vogel-Spaziergang an den Berghäuser Altrhein, der Teil des EU-Vogelschutzgebiets Berghäuser und Lingenfelder Altrhein ist. In den Auwäldern südlich von Speyer, in seinem Mündungsbereich, bildet der Berghäuser Altrhein eine große Wasserfläche und umschließt in einer Schleife die Insel Flotzgrün.

Guido Waldmann vom Nabu führte die Gruppe am Samstag auf einem kleinen Weg entlang des Sandufers zu Stellen, an denen man besonders weit ans Wasser gelangen konnte und einen guten Blick auf Wasservögel, die als Wintergäste an den Rhein kommen, genießen konnte.

Schon der zweite Stopp bot ein Highlight: Durch Fernglas oder Spektiv war es möglich, rund 40 Mandarinenten beim Plantschen zu beobachten. Die bunt gefiederten Männchen und die eher unscheinbaren Weibchen stammen ursprünglich aus Ostasien, wurden vor vielen Jahren aber angesiedelt. In Deutschland leben sie eher in Parks, beispielsweise im Waldpark Mannheim. Am Altrhein findet man Mandarinenten für gewöhnlich eher selten. "Sie sind dort zu finden, wo Äste über das Gewässer hängen", erklärte Guido Waldmann. "Dort brüten sie auch."

Schellenten im Regen

Die Hoffnung auf einen trockenen Spaziergang ging beim nächsten Aussichtspunkt endgültig verloren. Doch das Ausharren im Regen wurde durch drei Kormorane entschädigt. Aufgereiht wie Perlen saßen sie nebeneinander auf einem Ast auf der gegenüberliegenden Seite des Berghäuser Altrheins. Außerdem sammelten sich hier Schellenten. Sie gehören zu den zahlreichen Wintergästen, die in der kalten Winterzeit am Rhein überwintern. "Wenn in Nordeuropa langsam die Seen und Gewässer zufrieren, dann kommen die Schellenten zu uns", erklärte Guido Waldmann. "Im März fliegen sie wieder zurück."

Neben den Wintergästen tummeln sich entlang der Insel Flotzgrün auch jetzt zahlreiche Arten, die das ganze Jahr über zu beobachten sind, so die Stockenten und Tafelenten sowie verschiedene Möwen. Auch, wenn sie eigentlich nicht hier beheimatet sind, leben entlang des Rheins auch Nil- und Kanadagänse. "Die Nilgans kommt ursprünglich aus Afrika, fühlt sich hier am Rhein aber ganz wohl", berichtete Guido Waldmann. "Nil- und Kanadagänse gehören inzwischen zur heimischen Fauna."

Auch ein Blick in den angrenzenden Auenwald lohnte sich. Denn hier sind schon die ersten Spechte aktiv, wie sich an der Fütterungsstelle am Fähranleger zeigte. Neben Blaumeisen, Kohlmeisen und Rotkehlchen ließ sich hier ein Mittelspecht blicken.

Meisen, Specht und Co.

Auf die Frage, ob das kein Buntspecht sei, erklärte Guido Waldmann, dass der Mittelspecht einen großen roten Scheitel hat. Der Buntspecht hingegen hat nur einen roten Streifen am Hinterkopf - für den Laien ist da kaum ein Unterschied zu erkennen. "Viele Leute denken, dass es hier im Auenwald viele Buntspechte gibt", erklärte Waldmann. "Dabei sind mehr als die Hälfte davon Mittelspechte."

Die Organisatoren des Spaziergangs vom Nabu Hockenheim waren erfreut über das große Interesse. Zwar seien die ersten Exkursionen des Jahres immer gut besucht, war zu hören, dass aber auch bei schlechtem Wetter so viele Vogel-Beobachter teilnehmen würden, hatte niemand geahnt. Umso größer war die Freude.