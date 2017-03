Hockenheim. Israel zu erleben, das heißt, sich mitten in die Geschichte zu begeben. Dieses Land ist heiliger Boden für die drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam, das Judentum und das Christentum haben hier schließlich ihren Ursprung.

Reinhold Weber, Gemeindediakon in der evangelischen Kirche in Hockenheim, ist Bezirksbeauftragter für "Kirche in Israel" im gesamten Kirchenbezirk. und hat eine neuntägige Reise nach Israel zusammengestellt, die am Dienstag, 6. Juni startet. Anmeldeschluß ist am heutigen Freitag.

Die Studienreise "Kulturen erleben, Menschen begegnen" geht vom 6. bis 14. Juni. Der Reisepreis beträgt zwischen 1685 und 1865 Euro. Fragen an Reinhold.Weber@kbz-ekiba.de, Telefon, 06205/2 08 44 60. zg