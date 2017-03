Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Fairness im Leben

Verwaltungsgemeinschaft. Frieden und Gerechtigkeit fördern zwischen Menschen, Völkern, Nationen, Konfessionen und Religionen: Das treibt die von Frauen getragene christliche Basisbewegung des Weltgebetstags an.

Die Gottesdienstordnung zum Weltgebetstag wird jedes Jahr von Frauen eines anderen Landes geschrieben. Häufig klagen sie darin globale Ungerechtigkeiten an und zeigen auf, wie man weltweit gerechter miteinander leben kann.

Der Gottesdienst zum diesjährigen Weltgebetstag kommt von den Philippinen und wird heute weltweit gefeiert. Verfasst wurde er von mehr als 20 christlichen Frauen unterschiedlichen Alters und aus allen Regionen des Inselstaates.

Land der Gegensätze

Die Philippinen sind ein Land der Extreme: Auf der einen Seite Naturschönheiten wie Urwälder, Riffe und Weltkulturerbestätten wie die Reisterrassen von Banaue, auf der anderen Seite zerstörerische Naturgewalten wie Vulkane, Taifune und Überschwemmungen. Die Inselgruppe weist eines der artenreichsten Öko-Systeme der Welt auf und doch ist dieses akut bedroht von Abholzung, Überfischung und wachsender Umweltverschmutzung. Die Gesellschaft ist geprägt von einer extremen Ungleichheit zwischen Arm und Reich: Wirtschaftswachstum, moderner Industrie, boomendem Dienstleistungssektor und luxuriösen Shopping-Malls in den Städten stehen krasse Armut, Perspektivlosigkeit auf dem Land und städtische Slums mit mangelnder Strom- und Wasserversorgung gegenüber.

"Was ist denn fair?" Diese Frage beschäftigt die Menschen, wenn sie sich im Alltag ungerecht behandelt fühlen. Sie treibt einen erst recht um, liest man, wie ungleich der Wohlstand auf der Erde verteilt ist.

In der Seelsorgeeinheit Hockenheim wird der Gottesdienst zum Thema "Was ist denn fair?" heute, an verschiedenen Stellen gefeiert:

Hockenheim, Lutherhaus, Obere Hauptstraße 24; Einstimmung 18.30 Uhr, Gottesdienst 19.30 Uhr.

Altlußheim, Emil-Frommel- Haus; Gottesdienst 18 Uhr.

Neulußheim, evangelisches Gemeindehaus; Gottesdienst 18 Uhr, musikalisch gestaltet vom katholischen Kirchenchor Lußheim.

Reilingen, Lutherhaus, Alte Friedhofstraße 3; Gottesdienst 19 Uhr

Zu den Gottesdiensten laden die ökumenischen Vorbereitungsteams der Seelsorgeeinheit Frauen, Männer und Jugendliche aller Konfessionen ein. zg