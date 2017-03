Im Notfall läuft der Einsatz Hand in Hand

Innerhalb von zwei Wochen hatte die Freiwillige Feuerwehr viermal Besuch von verschiedenen Kräften des Rettungsdienstes vom Deutschen Roten Kreuz. Grund war eine Weiterbildung der Männer und Frauen des DRK die auf verschiedenen Rettungswachen ihren Dienst leisten. Gunter Wiedemann und Martin Schemenauer von der Feuerwehr Hockenheim und Thorsten Lehrenkrauß von der Feuerwehr Altlußheim betreuten die vier Gruppen bei ihren Besuchen und hatten allerhand Informationen und Übungen für die Kollegen des Rettungsdienstes vorbereitet.

Nach einer Begrüßung durch Klaus Bees vom DRK-Kreisverband Mannheim wurde sofort in den Weiterbildungstag und mit vielen Informationen rund um die Organisation Feuerwehr gestartet. Wichtig ist, dass der Rettungsdienst, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, gleich erkennt, wer zu den Führungskräften der Feuerwehr gehört um sich sofort mit diesen über die patientengerechte Rettung abzusprechen.

"Können uns besser ergänzen"

Auch der Aufstellung der Feuerwehrfahrzeuge und dem taktischen Vorgehen der Feuerwehr wurde viel Aufmerksamkeit geschenkt. "Wenn der Rettungsdienst unsere Einsatztaktik besser kennt, und wir wissen wie die Kollegen vorgehen, können wir uns an der Einsatzstelle viel besser ergänzen, was selbstverständlich dem Patienten zu Gute kommt", erklärten die drei Feuerwehrleute.

Um die Gerätschaften der Feuerwehr besser kennenzulernen gab es praktische Übungen. Hier wurde beispielsweise das Anbringen einer Trage an dem Korb der Drehleiter geübt. Wenn ein Patient in einem oberen Stockwerk wohnt und ein Transport mit der Trage durch das Treppenhaus nicht möglich ist, kommt die Feuerwehr mit dem Drehleiterfahrzeug hinzu um den Patienten nach unten zu bringen.

Besonderes bei Verkehrsunfällen arbeiten der Rettungsdienst und die Feuerwehr schon seit vielen Jahren an der Unfallstelle eng zusammen. Manche Patienten müssen sehr schnell aus dem Unfallfahrzeug befreit und in eine Klinik gebracht werden. Bei anderen ist, aufgrund der Verletzungen, eine langsame, dafür aber besonders schonende Rettung wichtig.

Zur Ausrüstung der Feuerwehr Hockenheim gehört in solchen Fällen auch eine spezielle Rettungsbühne, die bei Unfällen mit Lastkraftwagen eingesetzt wird. Diese Bühne wird zum Beispiel vor dem Führerhaus aufgebaut und ermöglicht es den Rettungskräften so, auf gleicher Ebene mit dem Patienten zu sein und zu arbeiten. So nutzen die Kräfte des DRK auch gleich die Möglichkeit eine Erstversorgung in einem Feuerwehrfahrzeug vorzunehmen und dabei auch unterstützend Gerätschaften der Feuerwehr einzusetzen.