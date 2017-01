Im persönlichen Gespräch neue Kontakte geknüpft

Viel los war vor dem offiziellen Teil des Neujahrsempfangs im Foyer der Stadthalle, wo sich Vereine und Organisationen präsentierten. Zu ihnen gehörte auch der Tennisclub, an dessen Stand Elfi Büchner (2. v.r.) interessierte Flüchtlinge, begleitet von Monika Gabel vom Asylnetzwerk, über den TCH informierte.

Gut ein Dutzend Hockenheimer Vereine und Organisationen nutzten die Chance, sich beim gestrigen Neujahrsempfang einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Umgekehrt ergriffen viele Besucher die Möglichkeit, mit Vereinsvertretern ins Gespräch zu kommen. Karl Götzmann, Geschäftsführer beim Förderverein Gartenschaupark, brachte es wohl auf den Punkt: "Unser Stand lohnt sich. Wir informieren über unsere Arbeit und darüber, wofür die Spendengelder genutzt werden. Außerdem gelingt es uns hier immer wieder, neue Mitglieder zu werben, die am Stand im persönlichen Gespräch, mit Bildern und Infomaterial überzeugt werden, bei uns mitzumachen." Melanie Vogel von der HCG unterstreicht Götzmann Aussage: "Zunächst freuen wir uns, dass wir uns hier präsentieren können. Wir haben schon einige sehr informative Gespräche geführt und interessante Kontakte geknüpft."

So wie beim Förderverein und der HCG waren alle Stände im Foyer schon lange vor dem offiziellen Teil des Empfangs in der Stadthalle mehr oder weniger dicht umringt. Die meisten Vereine ließen sich nicht lumpen und hatten eine Fülle an Informationsmaterial mitgebracht. Manche beließen es bei Flyern, andere präsentierten eine Bilderschau auf Monitoren, viele hatten die Wände ihres Standes mit Fotos und Zeitungsartikeln drapiert.

Einblicke in die Vereinswelt

Bei einem Rundgang konnte man einen Einblick in die vielfältige Hockenheimer Vereinswelt gewinnen. Mit von der Partie waren der Schwimmverein, Hockenheimer Marketing-Verein, Lokale Agenda 21, Evangelischer Kirchbau- und Förderverein, Förderverein Gartenschaupark, Freundeskreis der Theodor-Heuss-Realschule, Reservistenkameradschaft Schwetzingen-Hockenheim, Verein für Heimatgeschichte, Zierfischfreunde "Amazonas", Verkehrswacht, Skiclub, Kirchliche Sozialstation, die christlichen Kirchengemeinden (evangelisch, katholisch, evangelisch-methodistisch), FV 08, Neuapostolische Kirche, DJK, HCG, Kunstverein, Verein zur Förderung der Hockenheimer Tennisjugend, Freundeskreise der Partnerstädte (Commercy, Hohenstein-Ernstthal und Mooresville), Kolpingsfamilie und Asylnetzwerk.

Der Stand des Asylnetzwerks war zugleich Anlaufstelle für die zahlreichen Flüchtlinge aus dem Stadtgebiet und dem Talhaus, die als Neubürger der Einladung der Stadt zum Neujahrsempfang gefolgt waren. Sie kamen alleine zur Stadthalle und wurden dort von Ehrenamtlichen des Asylnetzwerks in Empfang genommen. Michael Gelb freute sich über den Besuch der Flüchtlinge: "Das zeigt deren Interesse an ihrer neuen Umgebung." Die Flüchtlinge konnten sich bei einem Rundgang einen kleinen Überblick über die Vereinswelt verschaffen und persönliche Kontakte knüpfen.