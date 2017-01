Im Viehwaggon in die Heimat

Im Jahr 2010 wurde zwischen der Pestalozzi-Schule und der Stadthalle zur Erinnerung an das Durchgangslager dieser Gedenkstein errichtet. © Privat

Der Verein für Heimatgeschichte Hockenheim hat die zweite Ausgabe der Jahresschrift "Unterm Wasserturm - Hockenheimer Beiträge zur Heimatgeschichte" herausgegeben. Vorstandsmitglied Erich Losert hat sich "Das Durchgangslage für Ostflüchtlinge Hockenheim (1946-1947)" auf sechs Seiten zum Thema gemacht, teilt der Heimatverein mit.

Losert erinnert daran, dass Ende des Jahres 1945 die Stadt Hockenheim auf Anordnung des Landratsamtes das Durchgangslager einrichten musste. Dabei sei die Situation für die Hockenheimer Bevölkerung nicht einfach gewesen. Viele Hockenheimer seien durch den Krieg und die Nazi-Herrschaft in Not geraten. Die Nahrungsmittelbeschaffung habe im Vordergrund gestanden.

Skepsis gegenüber Flüchtlingen

Bis zum Kriegsende habe man in der Pestalozzi-Schule ein Durchgangslager für polnische Zwangsarbeiter und in der Hartmann-Baumann-Schule ein Lager zur Rückführung von Kriegsgefangenen eingerichtet. Darüber hinaus hätten viele ausgebombte Mannheimer Familien in Hockenheim Unterschlupf gefunden. Es sei daher verständlich, dass Stadtverwaltung und Bevölkerung auf die Unterbringung der "Ostflüchtlinge" kritisch reagiert hätten.

Nach dem Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 mussten die Deutschen ihre angestammte Heimat im Osten verlassen. In Güter- und Viehwaggons wurden sie nach Deutschland verfrachtet. Erich Losert erzählt, dass er und seine Familie im Mai 1946 zusammen mit 24 Personen und Gepäck in einem Viehwaggon mit 22 Quadratmetern ohne Heizung und ohne Toilette einsteigen mussten. Der Zug habe aus 40 Waggons mit insgesamt 1201 Menschen bestanden.

In den Jahren 1946 und 1947 seien insgesamt 22186 Heimatvertriebene mit 19 Transportzügen in 760 Güter- und Viehwaggons im Hockenheimer Bahnhof angekommen.

Bis zu zwei Wochen hätten die Menschen im Durchgangslager Hockenheim verbringen müssen, bis sie auf verschiedene Gemeinden des Landkreises verteilt worden seien. Man habe sie zunächst desinfiziert, ärztlich untersucht, registriert und mit einem Lagerausweis versehen. Die Neuankömmlinge hätten zunächst die Begegnungen mit den Einheimischen gescheut, da sie gewusst hätten, dass sie unerwünscht seien.

Als Unterkunft hätten die "rote Schule" (Hartmann-Baumann-Schule), die Pestalozzi-Schule und die Gewerbeschule gedient. In einem Klassenzimmer seien circa 30 Personen untergebracht gewesen, die in zwei- und dreistöckigen Bettgestellen schlafen mussten. Im Jahr 1947 sei das Durchgangslager Hockenheim aufgelöst worden. ar