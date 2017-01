Im Walzertakt vom alten Jahr verabschiedet

Die Band "Seven up" sorgt nicht nur für musikalische Unterhaltung der Gäste des Balls, sondern auch dafür, dass die Tanzfläche stets gut besucht ist.

Na dann Allen ein kräftiges "Prost Neujahr"! Es war wieder einmal soweit ein neues Jahr Willkommen zu heißen. In der Hockenheimer Stadthalle war es der 26. Silvesterball, der mit einer großen Besucherschar über Bühne und Tanzfläche ging. Stadthallenchef Walter Rettl begrüßte - charmant wie stets - Stammgäste aus nah und fern. Man lese und staune, es gibt Gäste die seit der Einführung des Silvesterballes diesem die Treue halten und pünktlich jedes Jahr Quartier im angrenzenden "Ramada-Hotel" nehmen. Die Stadthalle bietet ein "Rundumpaket" an, das dies ermöglicht. Für Walter Rettl ist es die letzte Silvestergala, bevor er in den verdienten Ruhestand geht. Und so schlich sich dann doch etwas Wehmut in seine Grußworte.

Bevor es in die erste Tanzrunde mit der Showband "Seven up" ging, mit der der Abend eingeläutet wurde, blieben ein paar Augenblicke um den Anblick der festlich gekleideten Gäste zu genießen. Unwillkürlich tauchte der Gedanke auf, warum feiern wir auf diese festliche Weise den Jahreswechsel, wie mag es woanders sein und wer sind die Ersten die 2017 begrüßen können?

Dem sei kurz Abhilfe geschaffen - es sind die Tonga Inseln im Südpazifik, die bereits 12 Stunden vor uns anstoßen dürfen.

Aber ist überall Party oder kehrt man zu alten Traditionen und Ritualen zurück? Eines ist dabei ganz sicher, ein Feuerwerk, Böller und in vielen Regionen Glockengeläut. Warum Feuerwerk? Da verweist die Historie auf die alten Germanen, die es "Feuerfest" nannten und mit Feuer und Lärm die bösen Geister vertrieben.

Schwung für den Abend geholt

Auf der Tanzfläche holte man sich zunächst den richtigen Schwung für den Abend mit einem klassischen Walzer. Diese Chance wurde begeistert genutzt, bevor man sich eine Pause gönnte und das reichhaltige Büfett stürmte. Begleitet wurde der Schmaus mit dezenter Dinnermusik. Um das Essen gut zu "verarbeiten", wurde eine flottere Tanzrunde eingelegt.

Man muss ja immer etwas entspannen zwischendurch und dafür sorgte der Equillibrist "Rola Rola" - alias Till Schleinitz - der sich, passend zu seinem Auftritt in cooler James Bond Manier à la Daniel Craigh - die Titelmusik der 007-Filme einspielen ließ. Auf Rollen jonglierend, mit Bällen und auf waghalsig gestapelten kleinen Podesten sorgte er für heftigen Applaus. Seine weitaus größere Show bot Schleinitz allerdings auf Rollen in seiner "Halfpipe". Diese Art des Rollens oder auf einem Skateboard ist inzwischen zwar schon in die olympischen Disziplinen aufgenommen worden, aber die Kunststücke, die hier über die Bühne gingen, können die Sportler nicht vorweisen.

Auf Rollschuhen und mit einem "Moon Walk" à la Michael Jackson, begann ein rasanter Ablauf an Figuren, die eine enorme Körperbeherrschung zeigten. Schleinitz riss das Publikum aber nicht nur mit seinen Witz und Humor in seinen Figuren und seiner Mimik hin. Es wurde mit Keulen, Bällen und Ringen jongliert. In einer raffinierten Abfolge des farbigen Bühnenlichtes offerierten sich die Ringe als Neonscheiben, was einen großartigen Effekt hatte.

Bei diesem Auftritt kannten die Gäste kein halten mehr mit ihrer Begeisterung und verlangten eine Zugabe. Nach einem humorigen Zwischenspiel von Bühne und Zuschauer legte er dann los.

Spektakuläre Unterhaltung

Was zunächst wie eine simple Nummer mit zwei farblosen Laserstäben aussah, entwickelte sich zu einem Wirbel an Farben und Formen. Schlangen, rotierende Ornamente und Herzen in immer wechselnden Farbkombinationen endeten in Buchstaben die den Gästen und der Hockenheimer Stadthalle ein Frohes Jahr 2017 wünschten. Das war einfach nur noch spektakulär und der Applaus dementsprechend. Kurzweilig war man unterhalten worden und schon war Mitternacht mit Glockengeläut und Feuerwerk.

Die eisige Kälte, die das Feuerwerk begleitete, trieb die Gäste zurück ins gut geheizte Innere und zu Gulaschsuppe und Berlinern - oder wie man hier sagt - zu Kräppel. Die Band legte mit flottem Rhythmus nach und wer noch fit war und nicht genug hatte vom Tanzen, hatte dazu die Gelegenheit bis 3 Uhr früh.