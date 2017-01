Im Zeichen der Musik

An vier Abenden im Februar präsentieren Schüler des Musikprofils am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium die Ergebnisse intensiver Projektarbeiten. Hierbei erarbeiteten sich die jungen Musiker in Gruppen selbstständig Stücke, die sie arrangierten, einstudierten und teilweise selbst komponierten, teilt das Gauß mit.

Den Auftakt macht der vierstündige Musikkurs der Jahrgangsstufe 11 am Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr in der Aula. Unter dem Motto "In 80 Takten um die Welt" erwartet das Publikum eine musikalische, optische und sogar kulinarische Weltreise, bei der auch getanzt werden darf.

Bands stellen sich vor

Weiter geht es am Mittwoch, 8. Februar, um 19 Uhr im Musiksaal mit dem "School of Rock"-Projekt der Musikprofilschüler der 8. Klassen, bei dem sich zahlreiche neugegründete Band-Formationen vorstellen.

Die Musikprofilklasse 10 a entführt am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr im Musiksaal ihre Zuhörer auf eine "Zeitreise durch die Geschichte der Musik". Neben Werken berühmter Meister gelangen hier auch Eigenkompositionen nach verschiedenen Stilrichtungen des 20. Jahrhunderts zur Uraufführung.

Den Abschluss der Musikprofil-Abende macht am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr im Musiksaal die 9 a unter dem Motto "The Sound of Cinema". Mit zahlreichen Beispielen erhalten die Zuhörer Einblicke in die Filmmusik. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. sm