Aufruhr in der Heidelberger Schokodynastie Torgau: Ein Erpresser hat zwölf vergiftete Schokoeier über die Stadt verteilt - und das während des Osterfests. Dann wird auch noch der Motivationstrainer einer der Führungskräfte erstochen, und die Lage eskaliert. Das ist das Szenario, in das Autor Marcus Imbsweiler seine Zuhörer am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr bei seiner Lesung aus seinem neuen Krimi "Ei mit Schuss" in der Buchhandlung Gansler, Rathausstraße 2, mitnimmt.

Den eingeschalteten Privatermittler Max Koller setzt ein Unbekannter kurzerhand außer Gefecht, und Firmenpatriarch Edgar Torgau versucht mit einer waghalsigen Aktion, den Ruf der Firma zu retten. Ob ihm das zwischen Tod und Auferstehung in den turbulenten Ostertagen am Neckar gelingt, könnte sich heute Abend in der Veranstaltungsreihe des Krimifestivals Kurpfalz klären. Der Eintritt ist frei. mm