Immer lächelnd hinein in den Schlamm

"Schmerz ist vergänglich, Stolz bleibt für immer", so lautet der Leitspruch des "Rothaus Mudiator". Der Name, ein Amalgam aus den Wörtern "Mud" (Englisch für Schlamm) und "Gladiator", steht für einen Ausdauerlauf mit besonderem Kniff: Zusätzlich zu der acht Kilometer langen Strecke müssen die Läufer 30 Hindernisse überwinden - Auslassen wird mit Liegestützen bestraft. Wem dieser Lauf der Stufe "Legionär" zu einfach ist, nimmt die "Hercules"-Stufe in Angriff und hängt eine zweite Runde hinten an.

Über 3000 wagemutige Läufer traten gestern zum fünften von sechs Läufen in ganz Süddeutschland auf dem Hockenheimring an, um den Parcours und vor allem sich selbst zu besiegen. "Der Hockenheimring bot für uns die Möglichkeit, hoch hinaus zu gehen, ob mit der elf Meter hohen Rutsche oder dem Treppenlauf", erklärte Natalie Axt vom Veranstalter CDS-Promotion die Besonderheiten des Parcours.

Im zeltbedachten Bereich über den Boxen befand sich das Basislager der Läufer. Hier wurde sich gedehnt, massiert und letzte Motivationsreden angestimmt. Die fünf "Pälzer Buwe" aus dem Gebiet Kaiserslautern -Pirmasens hatten sich zum Ziel gesetzt, gleich die "Hercules"-Distanz von 16 Kilometern zu laufen. Einige Schindereien wie den "Mission-Mudder" im Saarland hatte das Quintett schon absolviert, eine Bestzeit peilte trotzdem keiner von ihnen an: "Hauptsache, wir kommen alle ins Ziel."

Die Sieger Hercules (16 Kilometer): Almuth Grüber (2:19:20,8 Stunden, auch Gesamtsiegerin) und Dennis Euler (2:20:38,8 Stunden). Legionär (acht Kilometer): Carolin Zendler (1:23:46,7) und Sebastian Fischer (1:13:58,0). sb

Etwas ambitionierter war das Team der "Bables Drebla", vor allem Teamprimus Domi und sein Kamerad Philip: "Wir beiden werden nachher Hand in Hand ins Ziel einlaufen - und zwar als erster und zweiter Platz". Ob die zehnköpfige Truppe aus einer Schnapsidee eine Erfolgsstory machen konnte, sollte sich zeigen. Als Hobbyathleten diverser Sportvereine waren die Voraussetzungen nicht ganz schlecht.

Motivationsruf und Strafliegestütze

Es ging die Zielgeraden entlang, die Tribüne hoch und wieder runter, in den Tunnel unter der Strecke, an dessen Ende eine Schaumkanone und der erste "Mudiator" warteten. Diese stellten sich als bewegliche Hindernisse in den Weg der Läufer, waren aber in erster Linie für Motivationsrufe und die Straf-Liegestütze zuständig.

In die Rolle der Schlammgladiatoren schlüpfte das Footballteam der "Rhein-Neckar-Bandits". Nach dem Schaumtunnel folgten Kletterringe, Nebeltunnel und das erste Schlammhindernis. Hochmotiviert sprang ein Läufer nach dem anderen in den Matsch und robbte unter den darüber liegenden Bauzäunen hindurch. Wer sich bis hier vor der Südtribüne bereits zu sehr verausgabte, hatte danach kein leichtes Spiel, denn der Parcours dauerte noch.

Von weiteren Schlammlöchern, Balancier-Balken und steilen Wänden ging es hier für die Läufer bis zum Äußersten. Besonders anstrengend für die meisten: Hindernis Nummer 14 - "Kraftprotz XXL". Beladen mit vier Kilogramm unhandlichem Gewicht musste die Mercedes-Tribüne viermal erklommen und wieder abgestiegen werden.

Nadine Herbricht und Anja Mandel vom Team der "Energiebündel" waren sich einig: "Hätte man das Gewicht nicht zu zweit tragen können: unmöglich! Trotzdem hat es Riesenspaß gemacht."

ASB-Sanitäter "gut ausgelastet"

Kurz bevor die letzten Läufer auf die Strecke gelassen wurden, hatten die Rettungskräfte vom Arbeiter-Samariter-Bund bereits sechs Krankenhaustransporte zu vermelden. Von Platzwunden bis Knochenbrüchen musste eine Bandbreite an Verletzungen versorgt werden. Einsatzleiter Sascha Guenther: "Wir sind nicht überfordert, aber gut ausgelastet."

Der "Mudiator", wie auch verwandte Laufevents, ist kein Zuckerschlecken. Ein Ausdauerlauf mit derart fordernden Hindernissen ist darauf ausgelegt, die Teilnehmer an ihre Grenzen zu bringen. Dass dies für unerfahrene Hobbysportler schnell gefährlich werden kann, zeigte sich am "Free Fall"-Hindernis. Beim Sprung von einem Lkw-Anhänger in ein Luftkissen prallte ein Mann vom Kissen ab und schlug mit dem Kopf gegen den Anhänger. Während der Versorgung vor Ort wurde das Hindernis geschlossen.

Für Adelheid Lang und Schwiegertochter Carolin Püschel war dieser Unfall kein Wunder: "Die Sicherheitsvorkehrungen an diesem Hindernis sind eine Katastrophe. Vor einer halben Stunde wurde hier schon ein junger Mann mit blutender Kopfwunde weggebracht. Die beiden Luftkissen rutschen dauernd herum, darunter liegt nur ein bisschen Schaumstoff. Wir haben schon andere Laufveranstaltungen besucht, dort stehen überall Helfer bereit und achten auf die Sicherheit der Teilnehmer, hier stehen nur Aufpasser herum", kritisiert sie.

Natalie Axt entgegnet: "Wenn die Rettungskräfte uns melden, dass an einem Hindernis keine ausreichende Sicherheit gegeben ist, schließen wir dieses sofort. Wenn Teilnehmer falsch springen, haben wir darauf leider keinen Einfluss."