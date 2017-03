Unter dem Motto "Du stellst meine Füße auf weites Land" spielt Gerhard Müller am heutigen Samstag um 19.30 Uhr im zweiten Teil der Reihe Musik zur Passion im Lutherhaus. Am Flügel improvisiert der Organist der evangelischen Kirche Neulußheim über die Melodien "Mir ist Erbarmung wiederfahren", "The Old Rugged Cross", "Herzliebster Jesu", "Korn, das in die Erde", "Du großer Schmerzensmann", "Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha" und "Softly and tenderly Jesus is calling".

Müllers Philosophie über die Musik lautet: "Der Ton macht die Musik - Menschen bestimmen den Ton, allein sind wir nur Töne, zusammen aber eine Symphonie". Wie immer ist der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. pz