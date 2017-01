Innovatives Konzept trägt im Aquadrom Früchte

Mit Innovationen und Weiterentwicklung im stärker werdenden Wettbewerb bestehen: Das ist der "Hockenheimer Weg", den das beliebte Freizeitbad "Aquadrom" eingeschlagen hat. Rund zwei Millionen Euro investieren die Betreiber des Bades, die Stadtwerke Hockenheim, in den nächsten Jahren in die Freizeiteinrichtung. Die ersten Ergebnisse dieses Innovationsprozesses präsentierte die Werksleitung, Martina Schleicher und Erhard Metzler, den Teilnehmern beim "Hockenheimer Unternehmer-Treffen". Wirtschaftsförderer Donald Pape von der Stadtverwaltung Hockenheim begrüßte die rund 50 Unternehmer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beim anschließenden Rundgang gaben Schleicher und Metzler Einblicke in den Betrieb des "Aquadroms". Um Service und Angebot weiter zu stärken, schafft man in einem ersten Schritt einen neuen Kinderbereich und hat das Innere des Bades, unter anderem mit einer neuen Fliesenoptik, modernisiert. Außerdem wurde in die Sicherheit investiert und eine neue Anlaufstelle für die Schwimmmeister an zentraler Stelle im Innenbereich des Bades geschaffen. Im Außenbereich wird der gastronomische Bereich durch den Bau eines neuen Kiosks aufgewertet. Später sind weitere Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich, den Umkleiden und in der Sauna geplant.

Trotz der Investitionen, so Martina Schleicher, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis günstig. Neben Deutschlands größtem Außenwellenbecken biete das Aquadrom zwei gesundheitsfördernde Solebecken, zwei Wasserrutschen und weitere Schwimmbereiche. Wer die Sauna nutzt, kann in den Wintermonaten ohne Zusatzkosten abends textilfrei ein großes, beheiztes Außenbecken nutzen. Kunden der Stadtwerke Hockenheim sparen dabei rund die Hälfte des normalen Eintrittspreises für das Schwimmbad mit der kostenfreien Delta-Kundenkarte. Außerdem verwies sie auf Sonderaktionen für Unternehmer.

Im Anschluss haben die Teilnehmer des Hockenheimer Unternehmer-Treffens die Gelegenheit genutzt, sich auszutauschen, Netzwerke zu pflegen und neue zu knüpfen.

Für Infos zum Unternehmer-Treffen steht die Wirtschaftsförderung der Stadt, Donald Pape (Telefon 06205/2 12 01, d.pape@hockenheim.de) oder Sylvie Rese (Telefon 06205/2 13 10, s.rese@hockenheim.de) zur Verfügung. zg