Irgendwo zwischen Brunft und Vernunft

Peter Vollmer steht seit 30 Jahren auf der Bühne und versteht es meisterlich, mit seinem Publikum zu spielen. © Priebe

Mit dem ersten Teil seines Programms "Frauen verblühen, Männer verduften" hat der aus dem "Bionade-Ghetto" Köln-Nippes angereiste Kabarettist Peter Vollmer bereits vor drei Jahren einen Virus in Hockenheim eingepflanzt, dessen epidemischen Verlauf der Mann mit dem Sex-Appeal eines Staubsaugervertreters nun kontrollieren kam - mit einer kleinen Nachbehandlung unter dem Motto "Folge 2".

Und vor einem in schenkelklopfendes Gejohle sich hineinsteigernden Publikum gab der spröde Mann eine echte Fortsetzung seines damaligen Klamaukabends: Ein weiterer Beweis dafür, dass die "besten Jahre" nur heißt, "dass die guten Jahre vorbei sind", einen verbalen Tanz irgendwo "im Niemandsland zwischen Brunft und Vernunft".

Und wie beim ersten Mal serviert er dazu eine eigentlich fragwürdige Melange aus Kalauer, Kabarett, genialen Pointen und manch flachem Witz, die seine Zuhörer in wahre Begeisterungsstürme versetzte - in einem besonders angetanen Frauenterzett floss zwischen den Lachflashs sogar manche Träne.

Grund sind die in ihrer fast schon biederen Art ausgesprochen konsistenten, unaufgeregten Darbietungsweise, die vielen genialen Pointen, die Vollmer - ein Profi, der seit 30 Jahren auf der Bühne steht - entlang eines verblüffend vielfältigen Spannungsbogen aufreiht und dazwischen die wie Entspannungsinseln wirkenden Kalauer, die im Umfeld auch dann noch Lachsalven auslösen, wenn sie eigentlich schon vor 20 Jahren nicht mehr ganz neu waren.

Dazwischen ein paar manchmal schlitzohrig gewitzte, manchmal unsagbar flache Lieder "über die Ängste der ,Hengste' oder als "ge-sungenes Bio-Feedback" der Waage: Umgedichtete Klassiker, die Heidi Brühl in ein "Du wolltest niemals auseinandergehn" oder das bekannteste Antikriegslied in ein "Sag wo meine Zähne sind" verrückt.

Unangestrengter Plauderton

Apropos verrückt: Vollmer greift auf eine erholsam unangestrengte Weise im Plauderton Alltagsprobleme eines "Midagers" zwischen Beziehungsstress, Wellness-Kamikaze und Patchworkfamily auf und verarbeitet sie mit grandiosen Wortspielen - Schwester Olga, die "Fachkraft aus dem Kraft-Fach" bei der Colon-Therapie, "tut nichts, die will nur spülen", die Nordic-Walking-"Psychosportler im Michelin-Format" treten im "Kampfverband" auf ("Fünf Fregatten begleiten drei Dickschiffe") und bei Piercings in den "Privatgemächern" bekommt "das Wort Klingelbeutel eine ganz neue Bedeutung".

Leicht verdauliche Witze

Es sind gar nicht unclevere, aber leicht verdauliche Witze, die verzeihen, wenn man nicht immer bei der Stange bleibt - was auch schwer ist, wenn man sich ständig vor Lachen ausschütten muss. Gern arbeitet sich der hagere Vollmer mit seinem Publikum zusammen an frivolen Themen ab; ein wenig erinnert das gackernde Gekicher im Saal an den Bio-Unterricht der Mittelstufe - "es lockt das Weib, es bockt der Leib".

Alles in allem ein gelungener Abend, der um all die Geschlechterunterschiede kreist, die sich eben nicht "weggendern" lassen, der sich auch heiklen Themen wie der männlichen Körperpflege oder den Granufink-Traumen der "Klolympioniken" nicht verschließt und der insgesamt um die Frage kreist: "Wie gehe ich damit um, wenn der Partner schneller altert, als das eigene Sehvermögen nachlässt?"

Frenetischer Jubel nach dem Schlusswort heben den bescheidenen Peter Vollmer ("Der gute Wille war da - er hat mich aber leider nicht angetroffen") aufs Schild - und der verspricht, was alle fordern: "Wenn sie wollen, mach ich auch noch 30 Jahre weiter".