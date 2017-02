Irische Klänge mit Geige und Dudelsack

Crosswind - so heißt eine der aktivsten und kreativsten jungen Bands der deutschen Irish Folk Szene. Mit musikalischem Talent, ausgefeilten Arrangements und beeindruckender Bühnenpräsenz touren die vier Musiker seit 2012 durch Deutschland, wo sie regelmäßig ausverkaufte Konzertsäle vorfinden und ein begeistertes Publikum zurücklassen. Die Band gastiert am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, mit einem unvergesslichen Konzertprogramm im Pumpwerk, wie es in einer Ankündigung des Kulturhauses heißt.

In kurzer Zeit hat sich das Vierergespann, bestehend aus Béatrice Wissing, Stefan Decker, Sebastian Landwehr und Mario Kuzyna, zur meist gefeierten Newcomer-Band der Szene entwickelt. Mal atemberaubend, mal nachdenklich, mal witzig und manchmal romantisch.

Das Programm, welches die vier Musiker darbieten, fängt den Geist der Grünen Insel ein und bietet so für jeden Zuhörer einen einzigartigen Hörgenuss. Das junge Quartett könne sich "an den besten der Originale messen", heißt es im Folker, Deutschlands größtem Musikmagazin für Folk-, Lied- und Weltmusik.

Liebevoll arrangierte Songs und mitreißende "Tunes" - die Band führt diese beiden Facetten der irischen Musik zusammen wie keine zweite in Deutschland. Dabei kommen, für den Irish Folk typische, Instrumente wie Fiddle, Irish Flute, Tin Whistle, Concertina, Knopfakkordeon und Gitarre zum Einsatz. Doch die Musik von Crosswind macht keineswegs an den Küsten der Grünen Insel halt. Sie wird beeinflusst von harmonisch-beseeltem Country-Folk aus Amerika, von den tragenden melancholischen Klängen Skandinaviens und von vielen anderen musikalischen Eindrücken, welche die vier Musiker mitbringen und gekonnt zu einer verspielten, viel-schichtigen Klangdichtung weben.

Druckvoll und dynamisch

Die Musik ist druckvoll, sie ist dynamisch und mitreißend, doch wirkt sie niemals gehetzt. "Selbst in ihren aufbrausenden Momenten strahlen die Musiker eine bezaubernde Ruhe und Gelassenheit aus", so die Presse.

Karten für 16 Euro (14 Euro ermäßigt) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90, im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25. zg