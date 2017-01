Irish Dance in Perfektion

Die Musik ist live und die Tänze können sich sehen lassen. © Privat

Sie sind zurück! Was sich hinter "The Spirit of Ireland - Irish Dance and Live Music" verbirgt, sind die besten irischen Stepptänzer, herausragende Musiker und erstklassiger Gesang, eine fulminante Show. Am Mittwoch, 25. Januar, 20 Uhr, kann man die großartige Mischung aus energiegeladener Tanzshow und ursprünglich-keltischer Livemusik zum wiederholten Mal in Hockenheim erleben.

Rasant, temporeich, pulsierend und sexy! Wenn die Tänzer in schwindelerregendem Tempo und der rhythmischen Kraft des klackenden Stepptanz-Geräuschs das Publikum elektrisieren, wird jeder in den verführerischen Strudel der Show gezogen. Dazu farbenfrohe Kostüme und eine außergewöhnliche Lichtshow - das ist Erlebnis pur.

Produzent Michael Carr hat 14 Tänzer und Sänger auf der Bühne vereint, die obendrein musizieren. Das gesamte Programm wird live performt, das gilt auch für die Musik, die bei anderen Produktionen oft aus der Konserve geliefert wird.

Karten für "The Spirit of Ireland" am Mittwoch, 25. Januar, 20 Uhr, sind zum Preis von 31,50 bis 38 Euro beim Kartenvorverkauf der Stadthalle Hockenheim erhältlich, Telefon 06205/ 2 11 90, per E-Mail kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de sowie in der Geschäftsstelle der Hockenheimer/Schwetzinger Zeitung in Schwetzingen und an der Tageskasse. lj