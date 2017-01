Ist denn noch Weihnachten?

Der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Das sagte einst der Bayern-Manager Uli Hoeneß. Er meinte, dass der Herbstmeister nicht unbedingt auch am Saisonende die Nase vorne haben müsse. Genauso könnte man auch sagen: Der Weihnachtsbaum war noch nie ein Ostergesteck. Aber stimmt das wirklich? Beim Besuch bei Bekannten strahlte in deren schmuckem Wohnzimmer neben der neuen Stehlampe immer noch der Tannenbaum.

Zugegeben: Er hatte bereits einen Teil seiner Nadeln verloren, aber die vielen kleinen Lämpchen und bunten Kugeln machten schon noch was her. Er erregte sogar noch mehr Aufmerksamkeit als an Weihnachten, versicherte mir mein Kumpel. Wer Schönes haben will, muss oftmals leiden oder rechtzeitig vorbeugen. Meinen Hinweis, ein Schuss Frostschutzmittel (altes Hausrezept) im Wasser des Baumständers könne Wunder bewirken und die Lebensdauer deutlich erhöhen, rief bei unseren Bekannten nur ein müdes Lächeln hervor. Das hätten sie bereits getan - ohne den ganz großen Erfolg. Viel wichtiger sei Vorsicht: Nicht gegen den Baum stoßen, sonst verliere er auf einen Schlag zu viele Nadeln. Der Traum ist ein Baum bis Ostern. Dann hat sich die Investition mehr als rentiert. So ein Tannenbaum kostet schließlich auch eine Stange Geld.

Hier bin ich mehr als skeptisch. Vielleicht hält die Nordmanntanne bis Fasnacht durch. Dann kann man das Lametta durch Papierschlangen und Konfetti sowie die weißen Lämpchen durch viele bunte ersetzen - und schon hat man eine schöne, vor allem aber eine nicht alltägliche närrische Dekoration im Wohnzimmer. Am Aschermittwoch wäre es dann auch mit dem Christbaum vorbei, bevor die Fastenzeit beginnt - auch im heimeligen Wohnzimmer.

Auch wenn der oben erwähnte Tannenbaum nicht aus christlichen Motiven heraus noch das Wohnzimmer ziert, sondern einfach, weil er gefällt, ist das lange Stehen eines Christbaumes gar nicht so ungewöhnlich. Mariä Lichtmess ist in der katholischen Kirche das letzte Fest der Weihnachtzeit, genau 40 Tage nach dem ersten Weihnachtstag. Und das ist am 2. Februar. Die Weihnachtszeit in engeren Sinne endet am 6. Januar.