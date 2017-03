Jede Choreografie erhält frenetischen Jubel

Erfolgsverwöhnt: Die Gruppe "Dynasty" der Dance Academy "moments for life" Bad Säckingen hat vor zwei Jahren den Europameistertitel bei Starmoves geholt. Jetzt traten die Tänzer in der Adult-Kategorie an.

Wer Hockenheim kennt, weiß, dass es hier heiß hergehen kann. Qualmende Reifen, glühender Asphalt, Menschenmengen, Spannung, Teilnehmer vieler Nationalitäten, Jubel und Begeisterung über das Erreichte. Am Samstag vernahm man die typischen Motorengeräusche allerdings nur auf den randvollen Parkplätzen um die Stadthalle, während die aus der Halle tönenden Hip-Hop-Rhythmen offenbarten, dass es im Inneren heiß hergeht.

Wieder einmal verwandelte sich Hockenheim ins Mekka für tanzbegeisterte Hip-Hop-Fans. Aus ganz Europa trafen nach und nach die fast 800 nervösen Teilnehmer ein, die allesamt eine Leidenschaft teilen: die Liebe zum Hip-Hop und die Möglichkeit, Gefühle durch diesen Tanzstil zum Ausdruck zu bringen.

Schillernde Outfits und Frisuren

Sie alle hatten ein Ziel: bei der siebten Starmoves Championship zeigen, was sie können und einen der begehrten Pokale gewinnen. Ausgerichtet wurde der Contest von der Stuttgarter Urban Dance GmbH. Deren Lizenzsystem Starmoves erlaubt es Tänzern, Originalchoreografien von Stars einzustudieren und kreativ weiterzuentwickeln.

Während die Teilnehmer ab 15 Jahren noch in jedem freien Winkel vor und in der Stadthalle am letzten Feintuning ihrer Choreografie arbeiteten sowie letzte Hand an das oftmals aufwendige und schillernde Frisuren- und Outfitstyling legten, wurde es für die Unter-15-Jährigen bereits ernst.

Nach und nach wurden die Teilnehmer durch die Anmoderation von Michael Borisavljevic - besser bekannt als Bboyhost Godfather - auf die Bühne gebeten, wo sie virtuos die Ergebnisse ihres intensiven Trainings präsentierten.

In diversen Kategorien stellten die Teilnehmer ihr Können solo, als Duo oder in der Gruppe zu aktuellen Hits - etwa von Beyoncé, Ed Sheeran oder Justin Bieber - unter Beweis. Belohnt wurden sie allesamt mit frenetischem Applaus der zahlreichen Event-Besucher.

Hochkarätig besetzte Fachjury

Doch nicht nur das Publikum galt es zu begeistern und zu überzeugen. Die endgültige Entscheidung, wer preisgekrönt den Heimweg antreten durfte, lag bei der hochkarätig besetzten Fach-Jury. Zu dieser zählten die Starmoves-Headcoaches Matic Zadravec aus Slowenien, Roy, Marthe Vangeel (Dancehall-Expertin aus Amsterdam), Little Phil (Tänzer für Superstars wie Maria Carey, Rihanna, Justin Timberlake oder Craig David). Deren Aufgabe bestand darin, die Tänzer für Show, Skillz, Charisma und Starmoves zu bewerten. Kreativität, Professionalität, Originalität, Outfit und Ausstrahlung standen also im Focus.

Nachmittags kamen die "Adults" ab 15 Jahren zum Zug. So auch die Gruppe "Dynasty" der Dance Academy "moments for life" aus Bad Säckingen. Ihnen war die Aufregung vorm Auftritt anzumerken. Nervöses Getrippel und Gelächter, Styling überprüfen, letzte Ansagen der Trainerin Lisa Eckstein.

Gemeinsam mit Debora Fanelli hat sie sich den Traum einer eigenen Tanzschule erfüllt und trainiert nun mit viel Enthusiasmus Tanzbegeisterte jeden Alters. Bereits vor zwei Jahren schaffte die Gruppe es zum Europameister.

Gutes halbes Jahr Arbeit investiert

Diesen Traum hatten sie nun als "Adults" erneut vor Augen. "In so einer Choreografie steckt ein gutes halbes Jahr Arbeit. Dann folgt noch eine Intensivphase von etwa drei Monaten", so die Trainerin. Ganz klar: Die 16 Tänzerinnen wollten nach der harten Vorbereitung in Hockenheim den Titel gewinnen. Auch sie wurden unter tosendem Beifall von der Bühne entlassen.

Als Gewinner konnten sich letztendlich alle Teilnehmer fühlen, denn jeder Tänzer und jede Tänzerin präsentierte Großartiges. Von besonderer Freude erfüllt, traten jedoch tatsächlich die Gruppen aus Bad Säckingen den Heimweg an, deren Junior- und Kidz-Gruppen Pokale absahnten.

Aber auch die Junior-Gruppe ADS Crew aus Belgien tanzte ganz vorne mit. Ebenso durften beispielsweise unter den Junior-Solisten Quan Peter Nguyen aus Dortmund sowie Dana Müller aus Karlsruhe ihre Erstplatzierungen bejubeln. Im Freudentaumel nahmen die letzten Gewinner abends ihre Preise entgegen - und entwickelten teilweise schon konkrete Vorstellungen, welches Tanzprojekt sie als nächstes angehen möchten.