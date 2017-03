Jessica Wooley übernimmt den Vorsitz

Die Spannung war groß vor der Jahreshauptversammlung des AGV Belcanto, denn es äußerte bis zuletzt kein Vereinsmitglied das Interesse, bei den Vorstandswahlen den Posten des Vorsitzenden zu übernehmen. Der bisherige Vorsitzende Mike Grosskopf hatte angekündigt, aus familiären Gründen nicht mehr kandidieren zu wollen. Umso größer war die Freude, als Jessica Wooley, bisher zweite Vorsitzende des Vereins, ihre Bereitschaft zeigte, den Gesangsverein für die nächsten zwei Jahre zu führen, teilt der AGV mit.

Doch zunächst begrüßte Grosskopf die Mitglieder im VfL-Clubhaus. Nach einem Chorlied blickte Grosskopf in seinem Geschäftsbericht auf ein erfolgreiches Jahr 2016 mit vielen Highlights zurück wie dem Benefizkonzert zu Jahresbeginn, dem Waldfest im Sommer, dem traditionellen Sängerball und den zahlreichen Auftritten bei Hochzeiten, Festen und anderen Veranstaltungen in und um Hockenheim.

Auch in diesem Jahr seien die Mitgliederzahlen weiter gestiegen und zwar auf 266 Mitglieder. Grosskopf wies auf die Wichtigkeit von neuen Fördermitgliedern hin, da sie zu einem entscheidenden Anteil zur Fortführung der kulturellen Arbeit des Vereins beitragen.

Vorbereitungen fürs Konzert

Der musikalische Leiter Özer Dogan, der gerne für den AGV Belcanto arbeitet, forderte für die Vorbereitung auf das Konzert am 7. und 8. Oktober in der Stadthalle von seinen Sängern eine regelmäßige Anwesenheit in den montags stattfindenden Singstunden. Am Probenwochenende in der "Brauerei am Stadtpark" möchte er die bereits geprobten Lieder festigen.

Dem Kassenbericht von Jutta Deiß folgten der Revisionsbericht der Kassenprüferinnen Andrea Rösch und Daniela Sturm und die Entlastung des Vorstandes.

Nach der einstimmigen Wahl Wooleys zur Vorsitzenden liefen auch die anderen Wahlgänge reibungslos ab. Der Verein freut sich über viele neue Gesichter im Vorstand, vor allem viele junge. Der neue 2. Vorsitzende Andreas Sternberger engagiert sich schon seit Jahren aktiv für den Verein, zum Beispiel durch die Organisation des Vereinsausflugs.

Über Preise für besonders fleißige Sängerinnen und Sänger freuten sich Romina Afflerbach, Christiane Pache, Petra Wolff, Michaela Liebscher, Marina Nagel und Jessica Wooley. zg