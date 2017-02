Jetzt geht es um das Wohl der Tiere

Den Verein Aquarien-, Terrarien-, Vogelfreunde (ATV) gibt es nicht mehr. Dafür aber den vom ATV aufgebauten und über Jahrzehnte betriebenen Vogelpark an der Zufahrt zum alten Fahrerlager. Der Park befindet sich in einem desolaten Zustand. Die meisten Volieren sind leer, einige bieten Vögeln noch ein Zuhause. Aber auch hier gibt es Unterschiede: Manche Volieren sind gepflegt und gut unterhalten, andere nicht. Die Situation ist verfahren, gegenläufige Interessen prallen aufeinander, Unterlagen fehlen und die Schulden sind hoch (etwa 180 000 Euro).

Liquidator Dr. Claus-Dieter Beisel hat die Aufgabe, Ordnung ins Chaos zu bringen und die Sache endgültig abzuwickeln. Dazu braucht er allerdings Unterlagen, die nach wie vor im Besitz des ehemaligen Vorsitzenden Heiko Kuhn sind. Zum Verständnis: In diesem Artikel geht es nur um den Vogelpark, nicht um die gleichnamige Gaststätte. Diese soll auch weiterhin geöffnet sein.

Gericht bestätigt Liquidation

Nach Angaben von Dr. Beisel sei die Liquidation des ATV vom Amtsgericht (Registergericht) Mannheim mittlerweile bestätigt worden. Er sei offiziell Liquidator, Heiko Kuhn dementsprechend kein Vorsitzender mehr. Der ATV ist also aufgelöst, aber noch nicht endgültig abgewickelt, weil noch Schulden von etwa 180 000 Euro im Raum stünden, bringt Dr. Beisel gegenüber unserer Zeitung zum Ausdruck. Der Hockenheimer Rechtsanwalt hat eigenen Angaben zufolge nach Rücksprache mit der Stadt, der Eigentümerin des Geländes, Kuhn angeschrieben und diesen aufgefordert, die im Park verbliebenen Tiere in Vereinsbesitz zu veräußern und ihm sämtliche Unterlagen zu übergeben.

Park offiziell geschlossen

Dr. Beisel will einen Aushang am Park anbringen, dass dieser offiziell geschlossen ist und grundsätzlich nicht mehr betreten werden darf. Sollten ehemalige Mitglieder des ATV oder andere Personen, die noch Tiere im Park halten oder versorgen, das Gelände betreten, geschehe dies auf eigene Verantwortung und Gefahr. Der Liquidator weiter: "Die im Park noch befindlichen Tiere sind bis spätestens 27. Februar zu entfernen. Ansonsten wird unmittelbar danach der Tierschutzverein Schwetzingen informiert und gebeten, die Tiere in seine Obhut zu nehmen." Dr. Beisel ist mit Nachdruck hinterher, dass die Tiere aus dem Park herauskommen - zu ihrem eigenen Wohl.

Im Vogelpark sind offenbar noch zwei Gruppen aktiv. Die eine hat dort ihre eigenen Tiere untergebracht und hält diese so, wie es sich gehört. Die andere möchte im Interesse der (Vereins-)Tiere, dass diese schnell ein neues Zuhause finden und der Park aufgegeben wird. Zur letzteren Gruppe gehören Monika Gabel und Julia Stefan. Sie haben sich vor Monaten noch für den Erhalt des Parks eingesetzt, sehen mittlerweile aber, dass "der Karren total verfahren ist". Monika Gabel gegenüber unserer Zeitung: "Ich habe mich krumm und dabbisch gemacht, um den Park zu erhalten. Jetzt ist ein Ende mit Schrecken wohl das Beste." Im Winter seien Scheiben in Volieren vereist gewesen. Da könne man sich nur noch wundern, dass die Tiere in den verwahrlosten Vogelhäusern überhaupt noch leben.

Julia Stefan verweist auf das Leid der vereinseigenen Tiere: Die Vögel seien krank, von Parasiten befallen, also in einem schlechten Zustand. Über ein Dutzend Vögel, Enten und Pfauen seien allerdings schon an Privatpersonen beziehungsweise an Vogel- beziehungsweise Tierparks in Altlußheim und Walldorf (Enten und Pfauen) vermittelt worden.

Papiere fehlen

Im Vogelpark befinden sich laut Monika Gabel und Julia Stefan noch eine ganze Reihe von Tieren, in Privat- oder Vereinsbesitz, unter anderem Aras, Papageien, Kakadus, Wellensittiche, Tauben und Enten. Bei vielen Vögeln würden jedoch die nötigen Papiere fehlen.

Eigentümern des Vogelpark-Geländes ist die Stadt. Der ATV hatte mit der Kommune einen Erbpachtvertrag. Das weitere Vorgehen der Verwaltung hängt vom Liquidator ab. "Wenn gewollt ist, dass der Vertrag aufgelöst wird, würde die Verwaltung dies dem Gemeinderat empfehlen - unter der Voraussetzung, dass die Tiere eine neue Heimat gefunden haben", erklärte Christian Stalf, Pressesprecher der Stadt, auf unsere Anfrage.