Jubelkonfirmation in Etappen

Die evangelische Kirchengemeinde lädt zur Jubelkonfirmation ein. Da die Stadtkirche wegen der Renovierung nicht zur Verfügung steht, werden die feierlichen Gottesdienste in diesem Jahr in der Christuskirche am Carl-Benz-Platz stattfinden.

Damit es dort nicht zu eng wird, werden die Jubeljahrgänge auf zwei Termine aufgeteilt: Am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr werden die Konfirmationsjahrgänge 1957, 1952, 1947 und 1942 ihren Ehrentag mit einem Gottesdienst feiern und am Sonntag, 21. Mai, um 10 Uhr die goldenen Konfirmanden des Konfirmationsjahrgangs 1967. Am 21. Mai ab 15 Uhr sind dann alle Jubelkonfirmandinnen und -konfirmanden zur gemütlichen Kaffeerunde ins Lutherhaus eingeladen.

Die Kirchengemeinde ist eigenen Angaben zufolge momentan darum bemüht, die aktuellen Adressen der Jubilare zusammenzutragen und wird dann in den nächsten Wochen die Einladungen verschicken. Wer über eine aktuelle Namens- und Adressenliste der damaligen Mitschüler des Konfirmandenjahrgangs 1967 verfügt, kann sie der Kirchengemeinde zur Verfügung stellen. Sie wäre dankbar dafür. zg