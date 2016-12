Junge Franzosen sammeln viele Eindrücke

"In diesem Jahr nehmen 22 Schüler aus Commercy auf freiwilliger Basis am Schüleraustausch mit Hockenheim teil. Das ist ein riesiger Erfolg", freut sich Géraldine Fuseau. Die Deutschlehrerin aus der lothringischen Partnerstadt begleitet mit ihrem Kollegen Eric Beauchard die Jugendlichen während des achttägigen Austausches mit dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (CFG) in Hockenheim.

Die Jugendlichen besuchen die neunte Klasse in Commercy und sind zwischen 15 und 16 Jahren alt. Sie wurden mit den Lehrern von Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg im Bürgersaal des Rathauses begrüßt. Ebenfalls anwesend waren die "Partner" des Austausches, Schulleiter Joachim Kriebel sowie die Lehrerinnen Elke Lorenz und Andra Hölper vom CFG. Der Gegenbesuch der Gaußianer in Commercy findet dann im März 2017 statt, teilt die Verwaltung mit.

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg führte im Zuge seiner Begrüßung ein lockeres Gespräch mit den Lehrern und Schülern. Er betonte dabei, wie wichtig der Schüleraustausch für die Zukunft Europas ist. Grundgedanke für Städtepartnerschaften nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Verständigung und ein Kennenlernen der Menschen außerhalb von offiziellen Staatskontakten. Es soll nie wieder Krieg in Europa geben.

Zusammenarbeit funktioniert

Außerdem beantwortete er Fragen der französischen Schüler über Hockenheim. Diese wollten unter anderem wissen, wie viele Menschen in der Stadt wohnen. Die Antwort: rund 21 000. Die Partnerstadt Commercy hat zum Vergleich über 6000 Einwohner. "Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der Stadt Hockenheim verlief wieder toll. Die Schüler werden sicherlich wieder interessante kulturelle Eindrücke aus Hockenheim mitnehmen", so Géraldine Fuseau. Sie betreut den Schüleraustausch zwischen Commercy und Hockenheim bereits zum zehnten Mal.

Der Schüleraustausch dauert noch bis zum heutigen Freitag und bietet ein abwechslungsreiches Programm. Unter der Woche nahmen die Jugendlichen aus Commercy rund zwei Stunden am Unterricht im Gauß teil. An den Nachmittagen folgten dann Ausflüge, die die Unterrichtseinheiten ergänzen. In der Rennstadt besuchten die Austauschschüler den Hockenheimring. Aber auch Ausflüge nach Schwetzingen und Heidelberg standen auf der Tagesordnung.

Gemeinsamer Theater-Workshop

Außerdem übten deutsche und französische Schüler in einem Workshop an einem gemeinsamen Theaterstück. Die Jugendlichen aus Commercy reisten dafür am gestrigen Donnerstag an. Sie fahren dann mit den sich derzeit in Hockenheim befindlichen Austauschschülern zurück. Bei dem Theaterworkshop wurden die Jugendlichen von der Lehrerin Nawel Herbrechter vom Gauß angeleitet. Das Stück soll im März 2017 beim Gegenbesuch in Commercy "uraufgeführt" werden.