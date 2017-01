Kalte Füßen statt heißer Reifen

Was gibt es an Abschnitt eins zu verbessern? Jochen Nerpel, neuer Leiter Technik und Bauten (r.), macht sich beim Rundgang Notizen. Die Worte von Abschnittsleiter Rudi Werner (4. v. l.) verfolgen auch Frank Joa und Jörg Bensemann.

Unter blauem Himmel, aber bei klirrender Kälte haben sich am Dreikönigstag 95 Sportwarte zu ihrer traditionellen Begehung im Ernst-Wilhelm-Sachs-Haus geroffen. Kaum hat das neue Jahr begonnen, sind die Ehrenamtlichen des Badischen Motorsport Clubs (BMC) schon bei der Vorbereitung der anstehenden Motorsport Saison.

Für dem BMC gibt es einige wichtige Änderungen: Präsident Jörg Bensemann stellte den Sportwarten zwei neue Ansprechpartner vor, denn Klaus Schwenninger ist in den verdienten Ruhestand getreten (wir berichteten), und sein Nachfolger Jochen Nerpel (Technik und Bauten) wurde vorgestellt. Ebenso gab es in der Race Control auch eine personelle Veränderung. Hier tritt Frank Joa in die Fußstapfen von Willi Schenkel.

Dann ging es zu Fuß über den Hockenheimring - dies ist nur in den Wintermonaten möglich, da der Rennbetrieb Pause macht. Sinn und Zweck der"Begehung ist die Festlegung der zahlreichen Standorte sowie deren Sicherheitsanforderungen für die Sportwarte, Fahrer und Zuschauer an der und um die Rennstrecke.

Vorschläge gesammelt

Konkrete Verbesserungsvorschläge zu den einzelnen Abschnitten gaben die Abschnittsleiter an Jochen Nerpel (Leiter für Technik und Bauten) weiter, der sich bei der Hockenheimring GmbH um die Ausführung bemühen wird. Die Sicherheit für den Motorsport steht an erster Stelle. Mit BMC-Präsident Jörg Bensemann, Frank Joa und Jochen Nerpel an der Spitze führte der Weg der Sportwarte zum Abschnitt 1, wo Abschnittsleiter Rudi Werner über kleinere Mängel berichteten, was zu Diskussionen nicht nur mit den Sportwarten führte.

Jochen Nerpel machte sich gleich Notizen, somit hoffen die Ehrenamtlichen, dass diese kleineren Mängel bis zu Rennbeginn beseitigt werden. Es ging weiter in Richtung Parabolika direkt zur Spitzkehre, danach wieder zurück in Richtung Mercedestribüne.

In Abschnitt 35 A war eine kleine Kaffee- oder Glühweinpause organisiert, die bei der Kälte sehr guttat. Neben der Mercedestribüne wurde das Erinnerungs-Foto aller Teilnehmer geschossen, ehe der Fußmarsch in Richtung Motodrom über die Sachs-Kurve fortgesetzt wurde.

Während der Begehung wurden auch die Streckenhäuschen geprüft, ob sie den Winter durchstehen werden, so dass sie zum Saisonstart einsatzfähig sind. Es ging an der Südtribüne vorbei zurück zum Ausgangspunkt Ernst-Wilhelm-Sachs-Haus, womit die 4,574 Kilometer geschafft waren.

Präsident Jörg Bensemann wies auf die BMC-Sportwarteschulung am kommenden Samstag und Sonntag, jeweils um 9 Uhr im Baden- Württemberg-Center hin. hof