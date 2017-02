Kalte Gewässer haben für ihn mehr zu bieten

Er wuchs am Rhein auf, aber er liebt die Meere - am liebsten die kalten. Die Faszination für das, was unter der Wasseroberfläche dem menschlichen Auge meist verborgen bleibt, packte ihn als Teenager, und seit seinen Studientagen lässt er andere an seinen Entdeckungen, die er fotografisch konserviert, teilhaben. Der Forschungstaucher Uli Kunz (Bild) bringt seine neue Fotoshow "Leidenschaft Ozean" am Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr in die Stadthalle mit. Im Interview erklärt er, wie es zur Zusammenarbeit mit Greenpeace kam und was er mit seinen Bildern und Schilderungen erreichen möchte.

Wie kam es jetzt zur Zusammenarbeit mit Greenpeace, wer kam da auf wen zu?

Uli Kunz: Ich bin mit meinem Vortrag "Tiefenrausch" schon seit vielen Jahren in Deutschland unterwegs. Vor eineinhalb Jahren habe ich auf dem "Tollwood"-Festival in München mit der Meeresexpertin Sandra Schöttner zusammengearbeitet, die ist bei Greenpeace, da hatte ich die Idee zum Programm "Leidenschaft Ozean" und wir haben gemeinsam viele Bilder zusammengestellt, die einerseits die Schönheit des Ozeans darstellen, andererseits aber auch seine Bedrohung. Dadurch kam das Ganze ins Rollen, und dann hatte Greenpeace die Idee, dass man dazu eine kleine Tournee machen könnte.

Wie lange dauert Ihre Leidenschaft fürs Tauchen nun schon?

Kunz: Ich tauche seit rund 25 Jahren, zum Beruf habe ich es vor rund 15 Jahren gemacht, seit dem Studium der Meereskunde und der Ausbildung zum Forschungstaucher.

Suchen Sie bei Ihren Einsätzen bewusst das Spektakuläre oder ergibt sich das eher von selbst aufgrund der Aufgaben, die sie annehmen?

Kunz: Beides. Das Tolle an der Unterwasserfotografie ist, dass man nie weiß, auf was man trifft. Man kann das schwer planen: Ich kann zwar an Orte gehen, an denen sich bestimmte Tiere aufhalten, aber ob ich die tatsächlich treffe, ist nie sicher. Und andererseits kann man unter Wasser auch bei langweiligen Tauchgängen plötzlich das blaue Wunder erleben und die tollsten Tiere treffen.

Ist das in allen Gewässern, in denen Sie unterwegs sind, möglich?

Kunz: Bei uns in der Nord- und Ostsee sind diese Momente sehr dünn gesät, wenn wir dort als Wissenschaftler arbeiten, geht es dabei meist um Routine, um Algen zu zählen, Messinstrumente am Meeresboden auszubringen, Proben vom Meeresboden zu holen. Aber auch das wird nie langweilig, weil es unter Wasser stattfindet und damit für mich extrem spannend ist.

Brauchen Sie besondere, geförderte Projekte, um auch in exotischeren Gegenden tauchen zu können?

Kunz: Das ist ganz unterschiedlich. Meine erste Expedition nach der Ausbildung zum Forschungstaucher ging gleich nach Spitzbergen, da habe ich ein halbes Jahr in der Arktis gelebt, das war schon exotisch, auch wenn es nichts mit Korallenriffen zu tun hatte, sondern mit Eiseskälte, Eisbären und Eisschollen. Aber ich liebe Tauchgänge in kaltem Wasser sowieso, weil die für mich viel mehr zu bieten haben.

Etwa auch mehr an Vielfalt der Natur?

Kunz: Die Vielfalt ist eine andere. Die Farben sind unglaublich satt, das Wasser ist grünlich, bräunlich, und dann auf solche wahnsinnig farbigen Tiere zu treffen . . . Da gibt es ja auch Korallenriffe, das weiß nur keiner. Kaltwasserkorallenriffe in der Tiefe der norwegischen Fjorde zum Beispiel. Da gibt es farbenprächtige Nacktschnecken, riesige Quallen, die knallrot gefärbt sind, gewaltige Fischschwärme, Kelpwälder, durch die man durchtauchen kann..

Also nicht nur - wie sich das der Laie vorstellt - weiß und kalt?

Kunz: Das Gegenteil ist der Fall. Die kalten Gewässer sind eigentlich viel produktiver, weil sie viel mehr Nährstoffe enthalten als die tropischen.

Sie bieten spektakuläre Schilderungen und Bilder, die unter großem Aufwand entstanden sind, aber Sie verlangen keinen Eintritt dafür - wie ist das zu erklären?

Kunz: Veranstalter ist in diesem Fall Greenpeace, die nehmen als gemeinnütziger Verein keinen Eintritt. Das Projekt ist in dem Geist entstanden, Greenpeace zu unterstützen, die Organisation finanziert sich nur aus Spenden, um unabhängig zu sein von Politik und Wirtschaft. Spenden sind natürlich immer willkommen, und wir freuen uns, wenn Zuschauer neue Fördermitglieder werden.

Haben Sie ein Problem damit, Fisch zu essen, wenn Sie diesen Tieren bei der Arbeit so nah sind?

Kunz: Es gibt leider viele Fischpopulationen, die stark bedroht sind, weil sie nicht nachhaltig befischt werden. Greenpeace hat einen Ratgeber herausgegeben, welche Fischarten nicht mehr gegessen werden sollten. Daran versuche ich mich zu halten.

Welche Wunschziele stehen denn als Nächstes auf Ihrer Liste?

Kunz: Da gibt es tausende, aber generell ist kaltes Wasser meine Lieblingsstelle - ob Arktis, Antarktis oder Grönland. In der Unterwasserwelt gibt es noch viele weiße Flecken auf der Landkarte, der bekannte Bereich ist klein und sehr flach. Fahrten mit dem Tauchboot bieten Möglichkeiten, tiefer forschend vorzudringen.

Was ist das Schlimmste, was die Menschheit den Meeren antut?

Kunz: Das ist eine Dreifaltigkeit: Der Klimawandel beschädigt die Ozeane am nachhaltigsten, dann die Vermüllung und die Überfischung. Nur mit einem massiven Verzicht könnte das zurückgefahren werden, da muss sich jeder an die Nase fassen.