Kinder entdecken Technik für sich

Freude über das KiTec-Programm herrscht an der Schweitzer-Schule. Rektorin Anja Wirth und Horst Arnoldt (von rechts) stellen es zusammen mit Robin und (vorne, von links) Christina Weidner-Schleich, Marlena, Lara Tuana und Larissa vor. © Privat

Altlußheim. Die Firma Bilfinger SE hat die Bildungspartnerschaft mit der Albert-Schweitzer-Schule erweitert. Dr. Horst Arnoldt gab Mitte des Monats den Startschuss für "KiTec" - Kinder entdecken Technik - nachdem bereits der Experimentiersatz zur Förderung der Naturwissenschaften erfolgreich an der Schule eingesetzt wird.

Rektorin Anja Wirth und die Vorsitzende des Elternbeirates, Christina Weidner-Schleich, freuen sich, wie auch die Kinder, über die neuen KiTec-Experimentierkästen der "Wissensfabrik", die Bilfinger zur Verfügung stellt. Mit Hammer, Säge und Holzwerkstoffen können Kinder der Klassenstufen eins bis vier nun bauen, experimentieren und spielerisch technische Grundfähigkeiten entwickeln.

"Es ist uns wichtig, dass die Kinder lernen mit einfachen Materialien, vor allem mit Holz, zu experimentieren und einfache Dinge selbst und schöpferisch zu kreieren. Dabei können ruhig auch mal Fehler gemacht werden. Erfolgserlebnisse durch selbst gebaute Gegenstände und die damit verbundene handwerkliche Tätigkeit bereiten Mädchen wie Jungen riesigen Spaß", betont Arnoldt.

"Türöffner" für Kinder

"Selbst für Flüchtlingskinder, für die der Neustart in einem fremden Land und der sprachbasierte Unterricht eine besondere Herausforderung ist, kann KiTec ein neuer Türöffner für Integration sein. Kommt es doch hier darauf an, genau hinzuschauen und Materialien auszuprobieren" fügt Horst Arnoldt, Projektleiter der Wissensfabrik bei Bilfinger, über die Erfahrungen mit KiTec an anderen Schulen im Rhein Neckar Raum hinzu.

"Nachdem auch Lehrer unserer Schule weitergebildet wurden und der Unterrichtsraum mit entsprechenden Werkbänken ausgestattet ist, sehen wir nun dem KiTec-Start im neuen Jahr erwartungsvoll entgegen", freuen sich Schulleiterin Anja Wirth und Christina Weidner-Schleich. zg